Destacan avance en recuperación de espacios en Tamaulipas

Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en Tamaulipas

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, resaltó como la construcción de 15 estaciones Seguras en la frontera ha contribuido al comercio internacional en el Puerto del Norte en Matamoros y la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo.

Esto se debe a la cercanía de las estaciones de seguridad que han permitido una respuesta eficiente ante las emergencias, con un tiempo respuesta de entre 5 y 10 minutos.

Además, la cooperación entre los municipios y la federación ha brindado mantenimiento a las áreas verdes y urbanas permitiendo crear un entorno mas seguro y agradable para los pobladores.

Estas acciones complementan los cuatro ejes fundamentales: atención a las causas; consolidación de las fuerzas de seguridad; fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación integral complementado con el equipamiento tecnológico de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSTP) para seguir avanzando en la percepción de seguridad del estado.