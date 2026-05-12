Detienen en Oaxaca al edil de Santa María Chilchotla, por extorsión y tentativa de homicidio

Regino Gallardo González, alcalde de Santa María Chilchotla, tras su detención (Especial)

Crimen organizado — La Fiscalía General de Oaxaca informó de la captura del presidente municipal de Santa María Chilchotla, Regino Gallardo González, localidad que se rige por el Sistema Normativo Indígena (SNI), acusado como presunto responsable de extorsión y tentativa de homicidio.

La institución estatal refirió que las imputaciones contra el edil están relacionadas con hechos registrados en septiembre de 2024, “cuando un grupo de personas armadas (entre ellos el imputado) irrumpió en un domicilio de Santa María Chilchotla para realizar cobros por ‘cobro de piso’ y atentar contra la integridad de los residentes”.

Asimismo, la Fiscalía subraya que los hechos quedaron asentados en la causa penal 39/2026 tras una denuncia en contra del alcalde, lo que derivó en investigaciones que permitieron acreditar la probable participación de Regino Gallardo González con los delitos de extorsión agravada y tentativa de homicidio, lo que permitió que el juez del caso librara la orden de aprehensión en su contra.

La Fiscalía de Oaxaca también subraya que se mantiene en proceso una investigación sobre “los alcances” de la célula delictiva a la que presuntamente pertenece el edil y que opera en la región de la Cañada, así como los nexos con grupos criminales de Veracruz.

La Crónica de Hoy 2026