Morena va por juicio político contra Maru Campos tras caso de agentes de la CIA en Chihuahua

María Eugenia Campos (Galo Cañas Rodríguez)

La dirigencia nacional de Morena anunció que promoverá un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al considerar que su administración habría violado leyes mexicanas y acuerdos internacionales relacionados con la cooperación en seguridad con Estados Unidos.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, informó en conferencia de prensa que la decisión surge después de la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante un operativo realizado en el municipio de Morelos para desmantelar un presunto narcolaboratorio.

Desde la ciudad de Chihuahua, la dirigente morenista aseguró que el gobierno estatal no ha dado explicaciones claras sobre lo ocurrido desde el pasado 19 de abril, fecha en que se registraron los hechos en la zona serrana.

Montiel afirmó que la gobernadora panista comprometió la estrategia de seguridad del estado al permitir una intervención que, dijo, rebasa los límites establecidos en los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos.

Morena convoca a movilización en Chihuahua

Además del proceso legislativo que buscarían impulsar en el Congreso de la Unión, Morena llamó a su militancia y simpatizantes a salir a las calles para exigir responsabilidades.

La primera movilización fue convocada para el próximo 16 de mayo. De acuerdo con Ariadna Montiel, la concentración iniciará en la glorieta de Pancho Villa y avanzará hacia el centro de la capital de Chihuahua.

La dirigente sostuvo que el juicio político será acompañado por presión social y acusó a la mandataria estatal de no acudir a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar el caso.

“Estamos planteando con mucha claridad el juicio político, porque a todas luces la gobernadora infringió la ley”, declaró.

También cuestionó que María Eugenia Campos sostuviera reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras —según Morena— no se atendían los señalamientos relacionados con seguridad en el estado.

Durante la conferencia, Ariadna Montiel aseguró además que el gobierno de Chihuahua no participa en las mesas de seguridad encabezadas por el gobierno federal.

Por ello, responsabilizó directamente a la administración estatal por la situación de violencia e inseguridad que atraviesa la entidad.

La morenista insistió en que la cooperación con agencias estadounidenses debe mantenerse bajo reglas claras, donde únicamente las instituciones mexicanas puedan operar dentro del territorio nacional.

“México tiene esquemas de cooperación con Estados Unidos, pero la operación en territorio nacional corresponde solamente a las instituciones mexicanas”, señaló.

Montiel también puso en duda la explicación que dio el exfiscal César Jáuregui Moreno sobre lo ocurrido en la sierra Tarahumara.

Según dijo, la versión presentada por autoridades estatales “no tiene lógica” para quienes conocen la región y consideró que se intenta responsabilizar únicamente al fallecido director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes.

Finalmente, explicó que corresponderá tanto a la Cámara de Diputados como al Senado revisar la solicitud de juicio político, mientras Morena prepara nuevas acciones de protesta en Chihuahua.