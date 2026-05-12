SEMARNAT sigue con la evaluación ambiental del Proyecto Perfect Day

proyecto Perfect Day FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha dado a conocer que el proyecto “Perfect Day”, que se busca desarrollar en Mahahual, Quintana Roo, aún se encuentra en proceso de evaluación ambiental. Además, explicaron que por el momento no se tiene la autorización ambiental para que se lleve a cabo cualquier construcción ni operación.

La dependencia está realizando una revisión integral de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que fue presentada por el promovente.

A lo largo de la investigación, es decir como parte del proceso técnico, la Semarnat identificó ya varios elementos que necesitan pasar por un análisis especializado. Entre ellos se encuentran observaciones que tienen que ver con las infraestructura proyectada, las medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos.

De igual manera, la Secretaría ha estado considerando las más de 14 mil opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública, al igual que la información técnica que las comunidades, especialistas y organizaciones ambientales, incluida Greenpeace México presentaron.

La Semarnat reitera que las decisiones que tienen que ver con la materia ambiental se toman de acuerdo a criterios técnicos, jurídicos y científicos que privilegien la protección de los ecosistemas y el interés público. Es por ello que de acuerdo a lo que se establece en la legislación ambiental vigente, el proceso de evaluación debe de continuar.