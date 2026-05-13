Aseguran túnel clandestino hacia ductos de Pemex en Pachuca

Túnel clandestino en Pachuca

El gobernador de Hidalgo Julio Menchaca Salazar dio a conocer que como parte de las acciones contra el robo de combustible, elementos del Gabinete de Seguridad Pública del estado detuvieron a personas que presuntamente forman parte de un grupo de huichicoleros que excavan túneles con el fin de colocar ilegalmente tomas en ductos de Pemex en Pachuca.

El operativo dio inicio después de una denuncia ciudadana con la que se reportaron ruidos constantes que provenían del subsuelo, al igual que el ingreso frecuente de personas a un lugar en la colonia Loma Bonita, lo que resultó extraño.

De acuerdo al informe, cuando los agentes de la Policía Estatal llegaron al lugar, dieron con seis personas que estaban excavando un túnel clandestino que ya contaba con una profundidad de dos metros. Asimismo, también fueron aseguradas varias herramientas y una camioneta vinculada con dicha actividad ilegal.

Por otro lado, en un camino de terracería que lleva a El Morcillero, que se ubica en el municipio de Epazoyucan, los agentes de seguridad localizaron vehículos abandonados que se encontraban llenos de garrafones con un total de 4 mil 710 litros de hidrocarburo. En este segundo operativo se detuvo a tres hombres que intentaron sin tener éxito, huir de la policía cuando notaron su presencia.

Todas las personas que fueron detenidas, al igual que los objetos que las autoridades aseguraron han sido entregados a los funcionarios ministeriales con el objetivo de que las investigaciones continúen su marcha.