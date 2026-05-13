Con el ordenamiento de la comercialización del trigo harinero panificable se benficiará a 3 mil 998 productores sinaloenses

Ismael Bello Esquivel, Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa

Con el objetivo de asegurar la comercialización y ordenar el mercado de trigo harinero panificable del ciclo otoño-invierno 2025-2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Sinaloa, estableció las bases para su comercialización.

En el documento, cuya operación estará a cargo de la Dirección General de Precios, Ordenamiento Comercial y Valor Agregado, se establece para la región de Sinaloa y Sonora, precio futuro de 248.20 dólares/tonelada, base de 47 dólares tonelada, precio productor 5,092.85 pesos por tonelada, con un tipo de cambio de 17.2520 pesos.

Ismael Bello Esquivel, Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, precisó que con este ordenamiento la SADER marca la planeación y establece la mecánica para los productores, la industria harinera y los centros de acopio, beneficiando en esta ocasión a 3 mil 998 productores sinaloenses, con una superficie de 53 mil 883 hectáreas.

Además, agradeció el respaldo que se ha tenido por parte de la Secretaria de Agricultura Columba López y a todo su equipo en las gestiones que se están realizando a favor de los productores, ya que han mantenido un trabajo de coordinación efectivo que se está reflejando con resultados positivos en el campo sinaloense.