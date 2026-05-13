Gobierno federal construye presa El Tunal II para garantizar agua en Durango

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua, avanza en la construcción de la presa El Tunal II, una obra estratégica que busca garantizar el suministro de agua potable para más de 340 mil habitantes de la ciudad de Durango durante los próximos 50 años.

El proyecto forma parte de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del Plan Nacional Hídrico, cuyo objetivo es atender las necesidades de agua en las regiones con mayores problemas de escasez.

De acuerdo con información oficial, la presa contará con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y permitirá suministrar mil 500 litros de agua potable por segundo provenientes del río Tunal.

Las autoridades señalaron que esta infraestructura será clave no solo para garantizar el acceso al agua potable segura y suficiente para la población, sino también para fortalecer las actividades agrícolas e industriales de la región.

Gobierno federal construye presa El Tunal II para garantizar agua en Durango

Además de almacenar agua, la presa El Tunal II contará con obras complementarias que ayudarán a mejorar las condiciones de vida de la población duranguense, al proporcionar agua de mejor calidad y reducir riesgos relacionados con la salud pública.

Otro de los beneficios contemplados es la recuperación del acuífero de la zona, ya que se busca disminuir la sobreexplotación de las aguas subterráneas mediante un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales.

Asimismo, el proyecto ayudará a reducir riesgos de inundaciones en zonas urbanas y agrícolas, gracias al control del escurrimiento y manejo del agua durante temporada de lluvias intensas.

La Conagua destacó que esta obra también forma parte de las estrategias nacionales para enfrentar los efectos del cambio climático, especialmente ante el incremento de lluvias extremas y periodos prolongados de sequía en distintas regiones del país.

El organismo reiteró su compromiso de continuar desarrollando proyectos de infraestructura hídrica que permitan garantizar el derecho humano al agua y beneficiar principalmente a las comunidades más vulnerables.