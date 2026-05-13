Sofocan incendio forestal en Cohetzala, Puebla sin daños a la población

Autoridades estatales, federales y municipales lograron controlar y liquidar un incendio forestal registrado en el paraje Cerro Tecaballo, en el municipio de Cohetzala, sin que se reportaran personas lesionadas, viviendas afectadas o riesgos para la población.

Las labores de combate se realizaron durante dos días consecutivos mediante recorridos terrestres y aéreos, como parte de las acciones de protección civil impulsadas por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

El coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, Bernabé López, informó que las operaciones concluyeron el pasado 12 de mayo alrededor de las 16:30 horas, luego de un trabajo coordinado entre distintas corporaciones.

De acuerdo con el funcionario, durante la jornada se realizó un vuelo de reconocimiento en la zona afectada, donde se observó que las lluvias recientes ayudaron a disminuir el fuego y permitieron localizar el incendio prácticamente apagado.

En las acciones participaron 40 brigadistas multifuncionales de Protección Civil estatal, apoyados con siete vehículos oficiales. También colaboraron elementos de la Policía Forestal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las brigadas realizaron aproximadamente siete kilómetros de recorrido terrestre con el objetivo de eliminar puntos calientes, evitar posibles reactivaciones y asegurar el perímetro afectado por el incendio forestal.

Además, las autoridades informaron que la aeronave utilizada en las tareas de reconocimiento y combate fue retirada alrededor de las 17:00 horas, mientras que el sitio permanecerá bajo monitoreo preventivo por parte de autoridades municipales.

Bernabé López explicó que la superficie afectada todavía será evaluada oficialmente por la Comisión Nacional Forestal, siguiendo los protocolos establecidos por el Gobierno de México y la estrategia nacional de gestión de riesgos impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gobierno del Estado destacó que continuará fortaleciendo las acciones de prevención y respuesta ante contingencias ambientales mediante la coordinación permanente entre instituciones de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, reiteró que el objetivo principal es proteger la integridad de las familias poblanas, conservar los recursos naturales y mantener condiciones de seguridad y bienestar en las distintas regiones del estado.

Las autoridades señalaron que, aunque el incendio ya fue controlado, continuarán atentos a cualquier posible reactivación en la zona para evitar nuevos riesgos ambientales o para la población cercana.