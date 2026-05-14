Crean primer proyecto de financiamiento para protección de cenotes y especies silvestres en Yucatán

Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP)

El gobierno de Yucatán informó la creación del Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP), denominado Herencia Maya, tendrá el propósito de asegurar la conservación y gestión a largo plazo de más de 580 mil hectáreas de áreas naturales protegidas en el estado.

Las autoridades estatales detallaron que el proyecto se integra al marco del Renacimiento Maya y representará el primer esquema subnacional en el país. Revelaron que este mecanismo está firmado por el gobierno estatal encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena y organizaciones como World Wildlife Fund (WWF), cuya finalidad es proteger y preservar cenotes, acuíferos y manglares.

El gobierno estatal aseguró que Herencia Maya garantizará agua de calidad para más de un millón de habitantes y contribuirá a la conservación de más de 275 kilómetros de litoral de la costa norte de Yucatán, incluyendo áreas críticas de manglar.

El mandatario estatal destacó que cerca del 40 por ciento de la población que vive en las áreas protegidas de Yucatán es indígena, lo que demuestra la importancia de proteger no solo los ecosistemas, sino también las prácticas y sistemas agrícolas ancestrales, con esa visión fue diseñado el proyecto, el cual brinda capacitación y acceso a mercados para productos locales, garantizando que las comunidades puedan preservar y transmitir sus conocimientos a futuras generaciones.

“Lo más importante es el impacto humano, el impacto ambiental que esto representa. Más de 114 mil habitantes viven en estas áreas naturales protegidas y más de un millón 300 mil personas se benefician de la conservación del agua y de nuestros ecosistemas”, declaró Díaz Mena.

Por ello, las autoridades estatales resaltaron que la iniciativa reforzará la protección de hábitats críticos para especies emblemáticas como el flamenco americano, la tortuga caguama y el jaguar. Asimismo, el manejo adecuado de más de 54 mil hectáreas de manglares y la protección de la Selva Maya aumentan la resiliencia de los ecosistemas y de las comunidades frente al cambio climático, asegurando refugio para centenares de especies endémicas y migratorias.

Finalmente, la directora general de WWF México, María José Villanueva Noriega, celebró la implementación de este proyecto que es el primero en el país de este tipo. “Está ayudando a proteger, no solamente en cantidad, sino también en representatividad”, destacó.

La Crónica de Hoy 2026