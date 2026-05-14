Por caso agentes de la CIA, renuncia fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua

Renuncia Fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua

El Fiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, renunció este miércoles a su cargo, luego de que se diera a conocer que agentes estadounidenses estuvieron dentro de las instalaciones de su unidad previo al operativo en el municipio de Morelos.

A través de un comunicado, la fiscalía local reveló que se abrió un procedimiento administrativo por una presunta omisión de parte de Zuany Portillo, por lo que procedió a dejar su puesto.

La titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía, Wendy Chávez Villanueva, reveló el martes pasado que, tras un análisis de videos previo al operativo realizado entre los días 16 y 19 de abril, detectaron a cuatro personas vestidas de civil, las cuales posiblemente pueden ser los estadounidenses, en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

“Hasta este momento, los actos de investigación desarrollados permiten advertir elementos que hacen presumir la posible intervención, conocimiento o participación de otros funcionarios de la Fiscalía General del Estado relacionados con la operación investigada”, declaró Chávez Villanueva.

La funcionaria explicó que dichos sujetos no portaban uniforme de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ni insignias oficiales de dicha corporación. Además, no existe ningún registro de advertencia de que hubiera adiestramiento, mando o cualquier otra función reservada a autoridades mexicanas.

Por consiguiente, Chávez Villanueva puntualizó que los elementos de la unidad de la fiscalía mantenían un patrón de convivencia e interacción en contextos informales con los agentes extranjeros.

La titular de la Unidad Especializada afirmó aseguró que no hay registro de que el director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ni otros servidores públicos hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras.

Chávez Villanueva añadió que el día que transitaron de la ciudad de Chihuahua a la sierra, se integraron al convoy cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin insignias distintivas de alguna corporación.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de dos de ellas y tampoco se ha determinado si desempeñaban alguna actividad para agencias de Estados Unidos.

La Crónica de Hoy 2026