Sinaloa llevará cultura, turismo y arte a sus Pueblos Mágicos con el festival “Raíces y Colores 2026″

Turismo Sinaloa (arturo x)

Sinaloa apostará este año por impulsar el turismo cultural y el rescate de sus tradiciones con el programa “Raíces y Colores 2026”, un festival que llegará a los cinco Pueblos Mágicos de la entidad con actividades artísticas, capacitaciones, rutas turísticas y acciones enfocadas en preservar el patrimonio cultural de las comunidades.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, presentó el programa y aseguró que esta estrategia busca no solo atraer visitantes, sino también fortalecer la identidad de los municipios y generar beneficios directos para las familias sinaloenses.

De acuerdo con la funcionaria, la edición 2026 contempla 64 actividades artísticas, además de 20 capacitaciones, encuentros de cultura turística para niñas y niños, acciones de fortalecimiento comunitario y la creación de murales inspirados en el patrimonio biocultural de cada pueblo participante.

También se realizarán 19 rutas turísticas mediante el programa “Enamórate de Sinaloa”, con las que más de 650 personas recorrerán distintos municipios para conocer la riqueza histórica, gastronómica y cultural del estado.

“Raíces y Colores” se desarrollará en diferentes fechas y sedes: del 18 al 24 de mayo en Mocorito; del 1 al 7 de junio en San Ignacio; del 8 al 14 de junio en Cosalá; del 22 al 28 de junio en El Fuerte y del 6 al 12 de julio en El Rosario.

La estrategia contempla cuatro ejes principales: actividades artísticas como danza, teatro, literatura y música; acciones para proteger el patrimonio cultural y natural mediante talleres y conferencias; capacitaciones para prestadores de servicios turísticos y comités ciudadanos; además de trabajos de embellecimiento urbano con murales, callejones temáticos y nuevos espacios turísticos.

Sosa Osuna destacó que el proyecto está alineado con la Estrategia Nacional de Fortalecimiento de Pueblos Mágicos y señaló que el objetivo es que estos destinos continúen avanzando como espacios turísticos consolidados.

La titular de Turismo también reconoció el trabajo conjunto entre distintas dependencias estatales, municipios, comunidades y organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Sinaloense de Cultura y la Secretaría de las Mujeres.

Durante la presentación estuvieron presentes autoridades municipales de El Fuerte, Mocorito, El Rosario, Cosalá y San Ignacio, además de representantes culturales y turísticos del estado.

Por su parte, el director general del Instituto Sinaloense de Cultura, Juan Salvador Avilés, aseguró que Sinaloa tiene un enorme potencial cultural que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la entidad.

En tanto, el director del Centro INAH Sinaloa, Servando Rojo Quintero, afirmó que la conservación de la identidad y del patrimonio cultural solo puede lograrse mediante el trabajo coordinado entre instituciones y comunidades.

La secretaria de Turismo subrayó que el nombre “Raíces y Colores” busca representar la esencia de los pueblos sinaloenses, desde sus tradiciones e historia hasta la vida cotidiana, la gastronomía y los paisajes que caracterizan a cada comunidad.

“Cada actividad, cada mural y cada encuentro cultural es una oportunidad para fortalecer la economía local y mostrar la riqueza cultural que tiene Sinaloa”, expresó la funcionaria estatal.