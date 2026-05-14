Guanajuato refuerza apoyo a estudiantes para asegurar su ingreso al bachillerato

Escuelas en Guanajuato La Secretaría de Educación de Guanajuato puso en marcha acciones de acompañamiento académico, nivelación y ampliación de espacios educativos para ayudar a estudiantes de secundaria en su transición hacia la preparatoria.

El paso de la secundaria al nivel medio superior busca ser más acompañado y menos complicado para miles de jóvenes. La Secretaría de Educación del estado de Guanajuato (SEG) informó que ya trabaja en una estrategia integral para fortalecer el ingreso al bachillerato con acciones de apoyo académico, orientación y ampliación de espacios educativos.

Las medidas fueron reforzadas durante una sesión reciente de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), donde autoridades educativas acordaron impulsar programas de nivelación para estudiantes de tercer grado de secundaria.

La estrategia arrancó luego de la aplicación de un examen diagnóstico realizado el pasado 20 de marzo a cerca de 100 mil estudiantes, una evaluación que, de acuerdo con las autoridades, permitirá detectar con anticipación las áreas donde se necesita mayor apoyo académico.

Con esos resultados, la SEG comenzó durante mayo y junio actividades de reforzamiento enfocadas en materias y conocimientos clave para que las y los jóvenes lleguen mejor preparados al bachillerato y puedan mantenerse en sus estudios.

Entre las herramientas que forman parte del programa está “Mi Profe en Línea”, plataforma que ofrece asesorías en tiempo real, aulas virtuales, ejercicios y acompañamiento especializado para estudiantes que están por concluir la secundaria.

Además, los resultados del diagnóstico ya fueron compartidos con los distintos subsistemas de educación media superior para que las preparatorias diseñen cursos propedéuticos y estrategias de nivelación adaptadas a las necesidades de sus futuros alumnos.

El secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, señaló que este esquema representa una nueva forma de acompañar las trayectorias educativas de las juventudes y reducir el riesgo de abandono escolar en esta etapa.

La dependencia estatal también destacó que actualmente el acceso a la educación media superior está garantizado al cien por ciento en modalidades escolarizadas, mixtas y no escolarizadas, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de la Gente.

A la par del acompañamiento académico, el estado continúa ampliando la cobertura educativa. Tan solo en el último ciclo escolar fueron abiertos 31 nuevos centros educativos, entre ellos 26 Bachilleratos Integrales. Para este año, además, se contempla la apertura de otras 58 preparatorias en distintos municipios de Guanajuato.

Con estas acciones, las autoridades buscan que más jóvenes puedan continuar sus estudios después de la secundaria y tengan mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional.