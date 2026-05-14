Más de 300 docentes reciben reconocimiento en Coahuila en celebración del Día del Maestro

Día del Maestro en Coahuila El gobernador de Coahuila destacó el trabajo de las maestras y maestros como una pieza clave para el desarrollo del estado.

En medio de los festejos por el Día del Maestro, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la entrega de más de 300 preseas a docentes de la Sección 5 del SNTE por 30, 40 y hasta 50 años de servicio dentro del sistema educativo.

La ceremonia se realizó en Saltillo, donde maestras y maestros también fueron reconocidos por su labor extraordinaria en beneficio de las comunidades donde han trabajado durante décadas.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó que el trabajo del magisterio ha sido fundamental para formar generaciones y fortalecer el desarrollo de Coahuila.

“Es toda una vida dedicada a esta profesión, dedicada a la comunidad y dedicada a impactar positivamente en nuestros municipios y en nuestro estado”, expresó.

El gobernador aseguró que no puede existir una comunidad fuerte sin el respaldo y el trabajo de quienes están frente a grupo todos los días.

Además, agradeció el compromiso del magisterio y señaló que la educación sigue siendo una de las bases para mejorar la calidad de vida de la población.

Manolo Jiménez también habló sobre la coordinación que mantiene el gobierno estatal con las distintas secciones sindicales del magisterio y aseguró que el trabajo conjunto ha permitido impulsar proyectos educativos en la entidad.

En el evento participaron autoridades estatales, representantes sindicales, legisladores y funcionarios del sector educativo.

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, señaló que actualmente el estado impulsa la estrategia llamada Impulso Educativo, con la que buscan fortalecer distintos programas escolares y de formación.

Además, reconoció la trayectoria de las maestras y maestros homenajeados y destacó el papel que tienen dentro de las comunidades educativas.

Por su parte, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que en la capital coahuilense se reconoce diariamente el trabajo y la vocación del magisterio.

Mientras tanto, Everardo Padrón García aseguró que el evento reunió a una representación de docentes que han dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y destacó la relación de colaboración entre el sindicato y el gobierno estatal.

A la ceremonia también acudieron representantes del Poder Judicial, diputados locales y federales, funcionarios de educación y dirigentes sindicales, quienes acompañaron la entrega de preseas a las y los docentes homenajeados.