Puebla fortalece alianza con la ONU para ampliar atención y apoyo a mujeres

Agentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Comparte Gobierno del Estado modelos de atención en materia de igualdad sustantiva y prevención de la violencia

El gobierno de Puebla reforzó sus vínculos de colaboración con organismos de Naciones Unidas (ONU) tras una jornada de trabajo en la que representantes internacionales visitaron distintos centros de atención para mujeres, salud mental y participación comunitaria impulsados por la administración estatal.

La gira fue encabezada por la Secretaría de las Mujeres de Puebla y contó con la participación de integrantes de 23 agencias de la ONU, quienes conocieron de cerca algunos de los programas sociales y de acompañamiento que actualmente funcionan en la entidad.

Uno de los puntos principales del recorrido fue la visita a la Casa Carmen Serdán, un modelo de atención integral dirigido a mujeres poblanas que ya cuenta con 60 espacios distribuidos en distintas zonas del estado.

Durante el encuentro participaron representantes de ONU Mujeres, UNICEF, UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

También estuvo presente Ceci Arellano, quien reiteró el compromiso de fortalecer programas relacionados con bienestar familiar, igualdad sustantiva, derechos humanos y participación juvenil.

La secretaria de las Mujeres de Puebla, Yadira Lira Navarro, aseguró que el estado mantiene una estrategia de cooperación internacional enfocada en construir una sociedad más incluyente y con mejores condiciones para las mujeres.

Además, señaló que este tipo de encuentros ayudan a fortalecer el diálogo entre instituciones y permiten coordinar esfuerzos en favor de distintos sectores de la población.

Como parte de la agenda, las y los representantes internacionales también visitaron el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), donde conocieron los programas estatales de orientación y acompañamiento psicológico.

Durante esa actividad, integrantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reconocieron el modelo implementado en Puebla como un referente en temas de calidad de vida y atención comunitaria.

La jornada también incluyó actividades en el Congreso del Estado, donde se llevó a cabo un Foro Juvenil enfocado en la construcción de propuestas sociales y comunitarias para las juventudes poblanas.

Con estas acciones, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier busca mantener alianzas nacionales e internacionales relacionadas con políticas de igualdad, atención integral a mujeres y fortalecimiento del tejido social, en línea con las estrategias impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.