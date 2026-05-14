Ivette Morán acusa racismo en declaraciones de Mariana Rodríguez

Ivette Morán cuestionó públicamente a la neoleonesa Mariana Rodríguez Cantú, al considerar que sus declaraciones recientes reflejan actitudes discriminatorias y racistas hacia personas originarias del sur del país, lo que demuestra su preocupación por el avance de otras fuerzas políticas en Nuevo León.

A través de un video difundido en redes sociales, la oaxaqueña reaccionó a comentarios realizados por Rodríguez en los que llama “oaxaqueño” a Alejandro Murat Hinojosa en tono despectivo.

La presidenta del DIF Oaxaca

Las declaraciones surgen después de que Mariana Rodríguez respondiera en redes sociales a críticas dirigidas hacia su entorno familiar y político, en una controversia que ha escalado a nivel nacional y generado reacciones entre distintos actores políticos y sociales.

En el mensaje audiovisual, Ivette Morán sostuvo que las expresiones utilizadas por la también titular del DIF en Nuevo León no pueden interpretarse únicamente como una disputa política, sino como un discurso que reproduce estereotipos regionales y sociales.

Señaló que descalificar a una persona por su origen geográfico o identidad cultural constituye una forma de discriminación arraigada en la vida pública mexicana.

Afirmó que el debate político debe centrarse en ideas y argumentos, no en referencias que puedan interpretarse como clasistas o raciales. Añadió que México sigue enfrentando profundas brechas sociales y culturales, por lo que las figuras públicas tienen una responsabilidad especial al comunicar mensajes que influyen en millones de personas.

Morán subrayó que la pluralidad regional del país debe asumirse como una fortaleza y no como motivo de descalificación pública, insistiendo en la necesidad de promover un lenguaje respetuoso desde posiciones de poder e influencia mediática.

El intercambio ha reavivado el debate sobre racismo, clasismo y discriminación en la conversación política digital mexicana, especialmente ante la creciente relevancia de las redes sociales como espacio de confrontación pública.