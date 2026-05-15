Yerno de Nahle recibió millones de Energy Refinados; empresa acusada de presunto huachicol

Rocío Nahle FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo a documentos oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 25 de septiembre del 2023, la empresa Energy Refinados, en donde es accionista Fernando Bilbao, yerno de la Gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, llevó a cabo dos operaciones de grandes volúmenes de combustibles sin haber pagado los dos millones 68 mil pesos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Además tampoco cubrieron lo correspondiendo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación, ni los derechos por servicios de trámite aduanero.

La Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), preciso que los impuesto que Energy Refinados omitió en la importación de combustibles superaban los 3 millones 582 mil pesos.

Desde entonces la deuda de la compañía se ha incrementando hasta llegar a los a 17 millones 745 mil pesos, ya que como no ha pagado el monto original, se han aplicado multas, actualizaciones y recargos.

Ante esto, y con el objetivo de invalidar el cobro de los créditos fiscales, Energy Refinados rechazó lo que el SAT estableció por medio de un juicio de nulidad. Empero, en el expediente aparece que no garantizaron el adeudo para poder suspender su cobro, lo que ocasiono que la autoridad considerará el crédito como exigible. Lo que dio inicio al procedimiento administrativo de ejecución y al embargo de bienes con el fin de recuperar las deudas.

Energy Refinados fue creada en el 2017 en Monterrey, Nuevo León, para cumplir una meta social de comercialización de productos que deriven del petróleo

La unidad de investigación de N+ dio a conocer el 16 de mayo del año siguiente que en el 2023, junto con la compañía Reciclador e Óleo, Energy Refinados, también transfirió más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte.

Con información de La Silla Rota