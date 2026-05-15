Foro impulsa políticas públicas para reconocer el derecho al cuidado en Puebla

Impulsa Puebla el derecho al cuidado como política de igualdad

La Secretaría de las Mujeres realizó el foro “El Derecho al Cuidado: de la Visión a la Acción Pública” en el Congreso del Estado, con el objetivo de avanzar en la construcción de políticas públicas que reconozcan el cuidado como un derecho humano y un eje de transformación social.

El encuentro se llevó a cabo bajo el liderazgo del gobernador Alejandro Armenta Mier y en concordancia con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante su participación, la titular de la dependencia, Yadira Lira Navarro (diputada local), señaló que históricamente las labores de cuidado y atención familiar han recaído principalmente en las mujeres, situación que ha limitado su autonomía y desarrollo pleno en distintos ámbitos.

Destacó que, en México, las mujeres dedican en promedio 21.5 horas más a la semana al trabajo de cuidados no remunerado, una labor que, aunque no recibe compensación económica, representa una parte importante del sostenimiento de los hogares y de la economía nacional.

Lira Navarro subrayó que no es posible avanzar hacia una verdadera igualdad mientras continúe la distribución desigual de las responsabilidades relacionadas con el cuidado de personas dependientes.

En el foro participaron representantes de diversas dependencias estatales, entre ellas las secretarías de Bienestar, Educación Pública, Salud, Desarrollo Económico y Trabajo, así como Planeación, Finanzas y Administración; Arte y Cultura; y Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para atender esta agenda desde un enfoque transversal y comunitario, con el fin de impulsar políticas públicas que reduzcan desigualdades estructurales y fortalezcan el bienestar colectivo en Puebla.