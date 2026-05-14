UAEH logra reconocimiento del Ceneval por calidad educativa en licenciaturas de todo Hidalgo

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo La UAEH consiguió que 39 de sus programas educativos ingresaran al Padrón EGEL Plus 2025 del Ceneval

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) sumó un nuevo reconocimiento académico luego de que 39 de sus licenciaturas fueran integradas al Padrón EGEL Plus 2025 del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), tras los resultados obtenidos por estudiantes egresados en el Examen General de Egreso de Licenciatura.

Con este resultado, la universidad hidalguense reforzó uno de sus principales objetivos: llevar educación superior de calidad a distintas regiones del estado mediante programas académicos evaluados a nivel nacional.

La evaluación tomó en cuenta los resultados obtenidos por alumnas y alumnos entre agosto de 2023 y julio de 2025. Tras el análisis, ocho programas educativos alcanzaron el Nivel A, 14 se ubicaron en el Nivel B y otros 17 quedaron en la categoría C.

Entre las licenciaturas mejor posicionadas aparece Derecho, impartida tanto en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) como en las escuelas superiores de Huejutla, Actopan y Zimapán. También destacaron Ciencias de la Educación, Enfermería, Psicología e Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable.

Las escuelas superiores de la UAEH también lograron resultados importantes. La licenciatura en Enfermería de Tlahuelilpan alcanzó el Nivel B, mientras que carreras como Administración e Ingeniería en Software obtuvieron clasificación dentro de la categoría C.

Además, programas de Psicología en Atotonilco de Tula y Actopan, así como Contaduría e Ingeniería Industrial en Ciudad Sahagún y Tepeji del Río, también fueron incorporados al padrón del Ceneval.

El Instituto de Ciencias Económico Administrativas fue una de las áreas con mejores resultados, al lograr que seis de sus siete programas educativos obtuvieran reconocimiento dentro del padrón nacional.

Por su parte, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería destacó con licenciaturas como Química en Alimentos, Ingeniería Civil, Arquitectura y Biología.

El director general de Evaluación de la UAEH, Jesús Israel Monroy Muñoz, señaló que este reconocimiento coloca a la universidad como un referente nacional, ya que actualmente cuenta con el 82.9 por ciento de sus programas evaluados.

El funcionario explicó que estos resultados son producto de un trabajo constante de actualización académica, capacitación y ajustes curriculares dentro de la institución, además de estrategias de acompañamiento y asesoría para estudiantes.

La UAEH destacó que este avance también refleja el esfuerzo por mantener estándares educativos de calidad tanto en Pachuca como en las distintas regiones hidalguenses donde tiene presencia universitaria.