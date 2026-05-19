Cataluña–Puebla fortalecen lazos empresariales y gastronómicos

Foodie Black Week Puebla 2026

En el marco de las actividades previas a Foodie Black Week Puebla 2026, inició el encuentro empresarial entre Cataluña, España y el estado de Puebla, con la presencia de una comitiva integrada por representantes de asociaciones comerciales, turísticas y de servicios, así como autoridades del gobierno de la Generalitat de Catalunya. Este encuentro tiene la finalidad de consolidar alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo económico y la proyección internacional de la entidad.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la agenda contempla encuentros estratégicos entre líderes sectoriales de Puebla y Cataluña a fin de construir una ruta de colaboración conjunta. Detalló que la comitiva catalana incluye representantes del sector restaurantero que impulsan modelos de innovación culinaria, promoción de productos locales y fortalecimiento del tejido empresarial urbano, con énfasis en experiencias gastronómicas integrales.

Gabriel Chedraui indicó que los empresarios catalanes desarrollan actividades enfocadas en la profesionalización del sector restaurantero, la preservación de tradiciones gastronómicas y la vinculación con cadenas de valor turístico. También buscan generar intercambios de buenas prácticas en hospitalidad, promoción del vino y consolidación de destinos culinarios, lo que permitirá a la entidad posicionarse como un referente en turismo gastronómico a nivel internacional.

Durante las jornadas de trabajo participan líderes empresariales como el presidente de Barcelona Restauración, Salva Vendrell; el presidente de Barcelona Comercio, Proper Puig; y el especialista en alta gastronomía e integrante del Ordre Mondial des Gourmets y de la Chaîne des Rôtisseurs, Félix Bentz. También forman parte, el presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Cataluña, Roberto Torregrosa; el socio de Foodie Black Week México, Juan José Mateos; y el CEO del encuentro, Marc Miramontes, quienes sostienen mesas de diálogo con representantes poblanos con la presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho y el presidente de CANIRAC Puebla, Juan José Sánchez.

La Crónica de Hoy 2026