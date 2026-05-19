Hidalgo se encuentra entre los 10 estados más pacíficos a nivel nacional

Seguridad

De acuerdo a los resultados del Índice de Paz México (IPM) 2026, que es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Hidalgo ha entrado en el ranking de los 10 estados más pacíficos de México posicionándose en el noveno lugar, solo por debajo de Tlaxcala. Ante esto y con una calificación general de 2.296 puntos, se consolida por por tercer año consecutivo entre las 10 entidades con mejores niveles de estabilidad social del país.

Entre los factores que el informe tomó en consideración se encuentra el impacto económico de la violencia en cada uno de los estados. Además, también se analizó todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, la capacidad institucional y las acciones operativas en materia de seguridad pública en la que destaca la percepción ciudadana sobre la violencia. Mientras que en otros estados el miedo supera la incidencia delictiva, la diferencia entre percepción y realidad de la seguridad en Hidalgo fue menor. A nivel nacional el promedio de la inseguridad es de 30 mil 036 pesos por persona y en Hidalgo la cifra se ubicó en 23 mil 629 pesos por habitante.

Por su parte, en cuanto al indicador “Miedo a la violencia”, la entidad se colocó, con una calificación de 3.913 puntos, en el octavo lugar a nivel nacional.

Otro de los detalles que el informe dio a conocer tiene que ver con que en el estado se conservan niveles de paz competitivos sin que incremente de manera extraordinaria el gasto público en seguridad y justicia.