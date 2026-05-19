Inauguran Centro Integral de Atención en Villa Juárez; anuncian hospital y preparatoria en Sinaloa

Inauguran Centro Integral de Atención en Villa Juárez; anuncian hospital y preparatoria

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, inauguró el nuevo Centro Integral de Atención en la sindicatura de Villa Juárez, un espacio que ofrecerá distintos servicios gubernamentales para beneficiar a miles de familias jornaleras y habitantes de la región.

Durante el evento, realizado en la plazuela principal de la comunidad, la mandataria estatal informó que este centro busca acercar programas y trámites a la población, para que las personas puedan realizar diferentes gestiones en un solo lugar y sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

En el inmueble se brindarán servicios como consultas médicas, afiliación a programas sociales, entrega de apoyos, Becas Rita Cetina, trámites de certeza jurídica y atención de distintas dependencias estatales y federales.

La gobernadora estuvo acompañada por Martha Beatriz López López, representante de la Secretaría de Gobernación y enviada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación, Martha López anunció que ya se realizan gestiones para la construcción de un Hospital Integral del IMSS Bienestar en Villa Juárez. Explicó que actualmente sólo falta concretar la donación de un terreno por parte del Ayuntamiento de Navolato para iniciar la obra, ya que el presupuesto federal ya está disponible.

“Una buena noticia es que nuestros compañeros del IMSS Bienestar van a construir un hospital aquí en Villa Juárez, ya no vamos a tener que ir a otros lados, aquí vamos a tener un hospital”, expresó la funcionaria federal.

Además, informó que también se construirá la Escuela Preparatoria “Margarita Maza” y que ya comenzaron los estudios para analizar la futura instalación de una universidad en esta sindicatura.

En su mensaje, Yeraldine Bonilla señaló que la apertura del Centro Integral de Atención representa un avance importante para mejorar las condiciones de vida de las familias jornaleras y de las comunidades agrícolas de la zona.

Destacó que Villa Juárez es una comunidad integrada por personas trabajadoras que durante muchos años han solicitado mejores servicios públicos, atención médica y oportunidades educativas.

“Este plan integral representa un compromiso real entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera directa temas tan importantes como la educación, la salud, el empleo, la vivienda y los servicios públicos y de seguridad”, afirmó.

La gobernadora también aseguró que el nuevo centro forma parte de los trabajos que ya se realizaban mediante la Mesa Intersecretarial de Atención a Villa Juárez, donde varias dependencias mantienen coordinación para atender las necesidades de la población.

Por su parte, el presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berelleza, agradeció el respaldo de los gobiernos estatal y federal para impulsar proyectos en beneficio de las familias de Villa Juárez.

Al evento también asistieron autoridades estatales, representantes de seguridad pública y mandos de la Guardia Nacional, quienes reiteraron el compromiso de continuar trabajando en proyectos sociales y de infraestructura para esta región agrícola de Sinaloa.