Mara Lezama respalda freno al proyecto Perfect Day en Mahahual

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se pronunció a favor de la decisión tomada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el proyecto turístico Perfect Day México, que buscaba desarrollarse en Mahahual, en la zona de Costa Maya.

La mandataria estatal dejó claro que su administración mantiene apertura a nuevas inversiones y desarrollos turísticos, aunque insistió en que estos deben cumplir con criterios ambientales y respetar los ecosistemas de la entidad.

“Estamos a favor del desarrollo, sí, pero sostenible y sustentable”, señaló Mara Lezama al referirse al proyecto promovido por la empresa Royal Caribbean.

La postura de la gobernadora llegó después de que la Semarnat confirmara que no otorgará autorización al megaproyecto turístico.

Semanas atrás, la dependencia federal ya había informado que el proyecto seguía bajo revisión ambiental y que aún no contaba con permisos para construcción u operación.

El tema generó polémica debido a las advertencias de organizaciones ambientales sobre posibles afectaciones en manglares, arrecifes y ecosistemas costeros de Mahahual.

La presidenta Claudia Sheinbaum también había adelantado que el Gobierno federal revisaría a detalle los impactos ambientales antes de tomar una decisión definitiva.

Mara Lezama reiteró que Quintana Roo seguirá siendo un estado atractivo para las inversiones turísticas, principalmente aquellas que generan empleo y fortalecen la economía local.

Sin embargo, sostuvo que el crecimiento económico no puede darse a costa del deterioro ambiental.

“Siempre hemos dicho que los desarrollos y las inversiones deben ir de la mano de las autoridades ambientales y del cuidado del medio ambiente”, expresó.

La gobernadora añadió que su administración mantendrá coordinación con el Gobierno de México y las autoridades federales para impulsar proyectos que permitan crecimiento económico sin poner en riesgo los ecosistemas.

La mandataria estatal también dijo que estarán atentos a la postura de habitantes y sectores sociales de Mahahual respecto al tema.

“Vamos a estar al pendiente de la comunicación de lo que dice también el pueblo de Mahahual”, comentó.

Mara Lezama insistió en que Quintana Roo mantendrá una política enfocada en el desarrollo sustentable y en la protección ambiental, especialmente en zonas consideradas de alta riqueza ecológica como la Costa Maya.