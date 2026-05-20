Entrega Mara Lezama mil apoyos alimentarios y 640 nuevas tarjetas de “Comemos Tod@s” en Cancún

Con el compromiso de continuar construyendo un Quintana Roo más justo, solidario y con prosperidad compartida, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, encabezó la entrega de mil paquetes alimentarios y 640 tarjetas a nuevos beneficiarios del programa “Comemos Tod@s”, en la Unidad Deportiva Toro Valenzuela del municipio de Benito Juárez.

La Gobernadora enfatizó que el programa nació en este gobierno humanista con corazón feminista para abatir la carencia alimentaria, que era alarmante de acuerdo con datos y cifras. “Y lo logramos llegando al gobierno, pusimos reglas, combatimos la corrupción y tenemos una inversión del dinero público de manera transparente”, explicó Mara Lezama.

Este programa obtuvo, el año pasado, el premio nacional al Buen Gobierno. “¿Y qué es lo que hacemos en este 2026? Lo que hemos hecho paulatinamente, crecerlo. Tenemos aquí hoy a más de mil 100 personas, de los cuales más de 600 son nuevas y nuevos beneficiarios”, abundó.

Al respeto, el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante, informó que “Comentos Tod@s”, del que hoy inicia la segunda entrega de paquetes del año y termina el 10 de junio, se ha consolidado como el programa alimentario más grande en la historia de Quintana Roo.

Lo que comenzó en 2023 beneficiando a 50, 000 familias, en este 2026 ya llega a 60, 000 en los 11 municipios del estado. Esas 60, 000 familias están conformadas por más de 200, 000 quintanarroenses que se benefician de manera indirecta de este programa, citó el funcionario.

El programa, implementado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar y la Agencia de Seguridad Alimentaria, consiste en la entrega bimestral intercalada de un apoyo alimentario y un apoyo económico, otorgando anualmente cinco paquetes alimentarios y cinco dispersiones económicas.

Para reducir gastos de traslado para las personas beneficiarias, se habilitaron siete nuevos centros de entrega en todo el estado y de manera particular en el municipio de Benito Juárez operan actualmente 13 centros de entrega estratégicamente ubicados, facilitando un acceso más cercano y eficiente. Los módulos se pueden ubicar en bienestarqroo.com

Con la presencia de las y los beneficiarios, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, agradeció a Mara Lezama todo el apoyo brindado a las familias de Benito Juárez a través de este programa de amplio sentido social, con enfoque humano, generoso y de justicia social.

Además de las beneficiarias Lucy de la Cruz y Mario Lugo, estuvieron en el presídium el director de la Agencia Alimentaria, Ignacio Pereira, y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez.