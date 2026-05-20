Tamaulipas implementa operativo “Ruta Segura” y modulo preventivo en Nuevo Laredo

Operativo “Ruta Segura”

Personal de la Guardia Estatal de Género en el municipio de Nuevo Laredo activó el operativo “Ruta Segura” e instaló un módulo en el Parque Alameda a la Mujer para aumentar los niveles de proximidad y disminuir los niveles de violencia.

El primero se llevó a cabo en la Central Benito Juárez, en donde se implementaron recorridos de seguridad y vigilancia para la prevención y disuasión del delito. Con estas acciones se beneficiaron a personas usuarias de las rutas:

Constitucional,

Naciones Unidas,

Unión del Recuerdo,

Voluntad y Trabajo, y

Los Olivos

Otro espacio público en el que se mantuvo la proximidad con la población fue la “Plaza de la Mujer”, en donde se instaló un módulo informativo para dar a conocer las funciones de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia Familiar y de Género (UMEAV).

En ambos puntos, se difundieron los números 911 y 089 como medios oficiales para reportar emergencias y denunciar de manera anónima.