Sinaloa buscará adelantar subsidio de tarifa eléctrica 1-F a partir de 2027

Tarifa eléctrica 1-F en Sinaloa

La gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, informó que iniciará gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para adelantar la aplicación del subsidio a la tarifa eléctrica 1-F, con el objetivo de que entre en vigor desde el 1 de abril a partir de 2027.

Bonilla Valverde precisó que actualmente el subsidio comienza el 1 de mayo; sin embargo, las altas temperaturas en el estado se presentan desde abril, lo que incrementa el consumo de energía eléctrica en los hogares sinaloenses.

“Ellos saben y les informamos nosotros que el tiempo de calor aquí en Sinaloa, como en otros estados, no inicia en mayo, sino desde abril”, comentó la mandataria estatal.

Como parte de los acuerdos, Bonilla Valverde enfatizó que no se suspenderá el servicio eléctrico a los usuarios afectados mientras revisan cada caso mediante mesas de atención que serán instaladas en diversos municipios.

La gobernadora subrayó que personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) brindará atención individual a los ciudadanos, y adelantó que este jueves se darán a conocer los puntos de atención a través de las redes sociales del gobierno estatal y de la propia comisión.

Asimismo, Bonilla Valverde añadió que sostendrá comunicación con los presidentes municipales para definir espacios donde se instalarán módulos de atención, principalmente en las zonas donde se han registrado más reportes por altos cobros.

Finalmente, la gobernadora reiteró que el gobierno estatal trabajará en coordinación con la CFE y la SHCP para concretar el adelanto del subsidio eléctrico a partir del próximo año.

La Crónica de Hoy 2026