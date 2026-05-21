Modernizarán aeropuerto de Puebla y abrirán nuevas rutas para migrantes en Estados Unidos

Con una inversión de mil millones de pesos, el gobierno de Puebla anunció la modernización del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán y la apertura de nuevas rutas aéreas hacia Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la conectividad y la atención para las y los migrantes poblanos que regresan al estado.

Durante una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que las nuevas rutas internacionales conectarán a Puebla con Houston, Texas; Newark, Nueva Jersey, y Los Ángeles, California, ciudades donde existe una importante presencia de poblanos radicados en Estados Unidos.

El mandatario señaló que estas acciones buscan que las familias migrantes puedan viajar directamente a Puebla en condiciones más dignas, seguras y eficientes, evitando escalas largas y mejorando los servicios aeroportuarios.

Armenta Mier explicó que el proyecto contempla la ampliación y reconstrucción integral del aeropuerto, incluyendo nuevas salas de llegadas, modernización de bandas de equipaje, ampliación de estacionamientos y mejoras operativas en diferentes áreas de la terminal aérea.

Asimismo, anunció que se construirá un hotel frente al aeropuerto en coordinación con empresarios, con el propósito de fortalecer la infraestructura para pasajeros y aerolíneas que operen en la entidad.

El gobernador destacó que las obras se realizarán en conjunto con el Gobierno de México y con la empresa administradora aeroportuaria vinculada al proyecto Mundo Maya. Indicó que la intención es convertir al Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán en una terminal moderna y preparada para recibir un mayor número de pasajeros nacionales e internacionales.

Durante el encuentro también reconoció la confianza de la aerolínea Volaris por sumar 12 nuevas rutas aéreas que fortalecerán la conectividad de Puebla con otros estados y países.

El mandatario afirmó que las y los migrantes poblanos representan una parte importante del desarrollo económico y social del estado, debido a las remesas y al apoyo constante que brindan a sus familias desde Estados Unidos.

Además, señaló que el gobierno estatal mantendrá una política cercana y humanista para respaldar a la comunidad migrante, al considerarla una extensión de Puebla fuera del país.

Finalmente, el Gobierno de Puebla reiteró que continuará trabajando en coordinación con la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la atención y los servicios dirigidos a mexicanos que viven en el extranjero.

Con estas acciones, las autoridades esperan consolidar a Puebla como un punto estratégico de conectividad aérea y facilitar el traslado de miles de poblanos que viajan constantemente entre México y Estados Unidos.