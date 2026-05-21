Sinaloa avanza en exportación de sorgo a China; buscan dar certeza a productores

Yeraldine Bonilla Valverde. Gobernadora de Sinaloa

La apertura de nuevos mercados internacionales para los granos sinaloenses representa una oportunidad de estabilidad y crecimiento para el sector agrícola, así lo aseguró la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, al destacar los avances para concretar la exportación de sorgo a China.

La mandataria estatal informó que actualmente se mantienen mesas de trabajo con representantes de la República Popular China para definir los mecanismos de exportación del grano sinaloense, luego de la reciente visita de una comitiva china a la zona norte del estado.

Durante el recorrido, funcionarios de la embajada china verificaron centros de acopio de sorgo y supervisaron la capacidad operativa del puerto de Puerto de Topolobampo, desde donde se proyecta realizar los envíos hacia el país asiático.

“Estamos ya en mesa de trabajo con ellos para poder establecer la manera de que ellos puedan exportar el sorgo de Sinaloa”, señaló la gobernadora.

Bonilla Valverde destacó además la labor del secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Ismael Bello Esquivel, quien ha encabezado las gestiones con autoridades federales y actores internacionales para abrir nuevas rutas comerciales para el campo sinaloense.

La gobernadora reiteró que el objetivo de su administración es brindar certeza y seguridad a los productores agrícolas mediante la consolidación de mercados que fortalezcan la economía rural.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura estatal, la empresa china Sichuan Yourong Group, ubicada en Chengdu, provincia de Sichuan, junto con la firma sinaloense Gessa Agroservicios, trabajan en la fase final para concretar exportaciones de hasta un millón de toneladas de sorgo desde Topolobampo durante los próximos meses.

Los primeros embarques contemplan pruebas iniciales de 23 toneladas. En caso de obtener resultados positivos en calidad y logística, podrían comenzar operaciones de compra mediante barcazas de 35 mil toneladas.

El sorgo sinaloense sería utilizado principalmente para la elaboración de Baijiu, bebida tradicional china considerada una de las más importantes dentro de la cultura y mercado de bebidas en ese país.

Además del impacto económico, las autoridades estatales señalaron que este proyecto podría impulsar la reconversión de cultivos en el norte de Sinaloa, favoreciendo alternativas agrícolas con menor consumo de agua en comparación con cultivos como el maíz.