La industria del calzado de Guanajuato fortalece su liderazgo nacional e internacional

Toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia de toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara de la Industria del Calzado Estatal (CICEG), donde destacó la relevancia histórica, económica y social de la industria del calzado para la entidad.

Durante el evento, García Muñoz Ledo resaltó que Guanajuato produce el 75 por ciento del calzado nacional a través de más de cinco mil empresas, en su mayoría micro y pequeñas, consolidándose como referente del sector cuero-calzado y moda tanto en México como en el extranjero.

“Hablar de la industria del calzado en Guanajuato es hablar de nuestras raíces. Este año celebra 100 años como industria organizada, un siglo de historia, esfuerzo colecto e identidad que ha trascendido generaciones”, manifestó la gobernadora.

Asimismo, Libia Dennise reconoció el trabajo de la CICEG como una de las organizaciones empresariales más importantes del país y pieza clave para posicionar al municipio de León como la “capital mundial del calzado”.

La mandataria estatal también felicitó a Juan Carlos Cashat Usabiaga, quien fue ratificado al frente del organismo para un nuevo periodo, la cual se comprometió para el fortalecimiento del sector ante los retos globales.

Libia Dennise mencionó que entre los desafíos que enfrenta la industria son la competencia internacional, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la proveeduría y la defensa del mercado nacional. No obstante, afirmó que existen condiciones favorables para el crecimiento del sector gracias al talento y la unidad de quienes lo integran

En el marco de la ceremonia también fueron entregados los máximos reconocimientos de la industria. Mauricio Blas Battaglia Velázquez recibió el galardón San Crispín de Oro 2026, mientras que J. de Jesús Miranda Camacho fue distinguido con la Charola de Plata 2026.

Por su parte, el presidente de CICEG agradeció el respaldo del gobierno estatal para continuar fortaleciendo a una industria que calificó como pilar del desarrollo económico y social de la entidad.

La Crónica de Hoy 2026