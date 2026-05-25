Entregan reconocimiento internacional a Parque Esperanto de Tijuana

Parque Esperanto Tijuana

El Parque Esperanto de Tijuana, Baja California, recibió un reconocimiento otorgado por la organización internacional World Urban Parks, en la categoría “Outstanding New Park Project”.

El galardón fue recibido a nombre de la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda, asegurando al Parque Esperanto como un referente de transformación urbana, espacio público y desarrollo social a nivel mundial.

Dicho reconocimiento fue entregado durante el 9.º Congreso de Parques Tijuana 2026, donde se presentó la conferencia: “Diseño, Territorio y Transformación Urbana: Parque Esperanto”, impartida por el director del evento, Jorge Álvarez Howard, junto con el consejero del de Desarrollo de Tijuana, Luis Lutteroth del Riego, y el director de Arcdesign, Martín Acosta Martínez.

Antecedentes y desarrollo

El proyecto inició a través del programa “Más Parques, Más Vida”, presentado el 5 de junio de 2022 por la gobernadora estatal, iniciativa que dio origen al proyecto Parque Esperanto. En septiembre de ese mismo año comenzaron los trabajos de construcción, que estuvieron supervisados por Carlos Alberto Torres Torres, culminando con la inauguración de la primera etapa del parque el 26 de noviembre de 2023.

Una obra de escala mayor

El Parque Esperanto se desarrolla sobre una superficie federal total de 460 hectáreas, de las cuales la primera etapa del parque urbano comprende 25 hectáreas —incluyendo áreas de estacionamiento y zonas de andadores terminados—. Para dimensionar su magnitud, el proyecto será aproximadamente 12 veces más grande que el Parque Morelos, que cuenta con 38 hectáreas.

Afluencia e impacto en 2025

Durante 2025, el parque registró un total de un millón 276 mil 514 visitantes y fue sede de 39 eventos, entre los que destacan las carreras “Corre con Amarillo”, una de mascotas, “Rally Cultural”, el “Encuentro Deportivo de Educación Media Superior”, “Miliar Race” y la “Expo Ambiente”. Asimismo, recibió 26 visitas de instituciones educativas y acumula más de 4 millones de vistas en Google Maps.

Reconocimientos

El más reciente galardón de World Urban Parks se suma a una trayectoria de reconocimientos internacionales. El 2 de octubre de 2025, el parque recibió el Premio “Orquídeas y Cebollas” otorgado por la Fundación de Arquitectura de San Diego, California; y el 10 de octubre de 2025, fue distinguido con el premio al “Proyecto de Parque Nuevo Destacado de Latinoamérica” por la Asociación Mundial de Parques Urbanos, con sede en Nueva Zelanda.

La Crónica de Hoy 2026