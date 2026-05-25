Víctimas de irregularidades de procesos legales en Tabasco marchan a CDMX

Éxodo por la justicia

Leslie Bautista, víctima de irregularidades legales en el estado de Tabasco encabezó una marcha desde Villahermosa a CDMX con la intención de exigir atención de autoridades federales y abrir mesas de trabajo que atiendan sus casos.

Un grupo de víctimas de presuntas irregularidades por parte de dependencias estatales inició este lunes un “Éxodo por la Justicia” desde Plaza de Armas, en Villahermosa, con destino a la Ciudad de México, con el objetivo de ser ser atendidos por autoridades federales y abrir mesas de trabajo para exponer sus casos.

Leslie Dayana Bautista Díaz, quien fue presuntamente detenida injustamente por el asesinato de un médico, afirmó que hasta el momento no ha recibido respuesta a su caso de las autoridades estatales.

Hasta el momento suman un aproximado de 60 personas y esperan que en el camino se unan más, además aseguran que en la capital de México ya hay quienes las esperan para sumarse al contingente.

Estas medidas se tomaron luego de que presentaran sus quejas ante la Fiscalía General del Estado y el gobierno estatal, sin recibir ningún apoyo o respuesta. Caminan con la esperanza de ser escuchados en esta ocasión por las autoridades federales.

Leslie Díaz declaró sobre la postura del gobernador de la entidad, Javier May Rodriguez, resaltando que el problema radica en algunos funcionarios que rodean al mandatario.“Lo que lo está afectando son las personas que tiene a su alrededor”, declaró.