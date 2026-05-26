Defensa de Manuel Forcelledo denuncia manipulación judicial y presión mediática

La mamá del acusado denunció irregularidades

En medio de un caso que ha polarizado a la opinión pública en Puebla, la defensa de Manuel Forcelledo Nader —sentenciado en primera instancia a 70 años de prisión por feminicidio, aborto y violación equiparada— denunció una presunta manipulación del expediente judicial, irregularidades procesales y una fuerte presión mediática que, aseguran, ha contaminado el debido proceso.

Durante una extensa entrevista, los abogados Erick Vargas Carlin y Pamela de Jesús Ramírez Cruz señalaron que la resolución condenatoria emitida el 5 de diciembre de 2025 aún no es definitiva, pues continúa en etapa de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

“La sentencia no ha causado estado. Manuel Forcelledo continúa bajo prisión preventiva y jurídicamente no existe una resolución firme”, afirmó Vargas Carlin.

La audiencia que desató la controversia

La defensa explicó que el pasado 12 de mayo se llevó a cabo una audiencia para revisar las medidas cautelares de Forcelledo Nader, luego de que la defensa solicitara sustituir la prisión preventiva por otras medidas menos restrictivas, argumentando que el acusado lleva más de 12 años privado de la libertad sin sentencia definitiva.

De acuerdo con los abogados, durante esa audiencia se concedió inicialmente la modificación de medidas cautelares y se ordenó la liberación del acusado mediante brazalete electrónico, firma periódica y restricciones de movilidad.

Sin embargo, horas después, aseguran, que la resolución fue alterada.

“La resolución favorable desapareció del expediente y aparecieron nuevas hojas modificando completamente el sentido de la decisión judicial”, denunció Pamela Ramírez Cruz.

La litigante afirmó que incluso existen fotografías de los documentos originales, así como sellos y oficios que acreditarían que el penal de San Miguel recibió una orden de libertad alrededor de las 3:40 de la tarde del 12 de mayo.

Acusan desaparición de documentos y alteración del expediente

Según la versión de la defensa, posteriormente apareció un segundo oficio cancelando la liberación y un tercero confirmando nuevamente la prisión preventiva, aunque —afirman— ninguno de esos documentos quedó integrado formalmente al expediente judicial.

Los abogados señalaron que acudieron ante personal del Consejo de la Judicatura para denunciar presuntas irregularidades dentro del juzgado, incluyendo alteraciones físicas al expediente y la ausencia de videograbación de la audiencia.

“Lo grave aquí no es solamente el fondo del asunto, sino que aparentemente desaparecieron hojas de un expediente judicial. Eso rompe cualquier certeza jurídica”, sostuvo Vargas Carlin.

Pamela Ramírez relató que personal del Consejo de la Judicatura acudió al juzgado tras la queja presentada por la defensa y revisó directamente el expediente.

“La opinión pública está por encima del Estado de Derecho”, señaló.

Para los abogados, el caso refleja una presunta vulnerabilidad del sistema judicial frente a la presión mediática y social.

“Parece que en Puebla permea más la opinión pública que el Estado de Derecho”, acusaron.

La defensa insistió en que cualquier inconformidad con la resolución debió combatirse mediante recursos legales, apelaciones o juicios de amparo, y no mediante modificaciones irregulares al expediente.

Además, rechazaron versiones difundidas en medios sobre supuestas protestas de colectivos feministas afuera del penal.

“Nosotros estuvimos dos días afuera del Cereso esperando la liberación de Manuel y nunca vimos manifestaciones ni presencia masiva de colectivos”, afirmó Ramírez Cruz.

La madre de Manuel rompe el silencio

En paralelo, la madre de Manuel Forcelledo ofreció una entrevista en la que denunció presuntas irregularidades desde el inicio de la investigación.

Aseguró que su hijo acudió voluntariamente a declarar ante autoridades ministeriales y posteriormente fue detenido bajo arraigo, mientras elementos ministeriales realizaron cateos en su domicilio y negocio.

También acusó presuntas inconsistencias en pruebas periciales, resultados de ADN y declaraciones de testigos.

“Mi hijo no pudo despedirse de su padre cuando murió. Todo esto destruyó a nuestra familia”, expresó.

La mujer afirmó que incluso acudió a instancias internacionales y remitió el expediente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando que el caso sea revisado.

Un caso que sigue abierto

Mientras el proceso continúa en tribunales, el caso Manuel Forcelledo Nader sigue generando debate público en Puebla por las acusaciones cruzadas entre defensa, autoridades y la presión social alrededor de un asunto de alto impacto mediático.

La resolución definitiva aún no ha sido emitida y la situación jurídica del acusado permanece en revisión judicial.