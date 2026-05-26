Sinaloa obtiene medallas de bronce en la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Olimpiada Nacional CONADE 2026

La delegación de Sinaloa consiguió sus primeras medallas en la disciplina de Luchas Asociadas dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, gracias a las actuaciones de Sergio Iván Ontiveros Rivas y Maximiliano Urías Guerrero, quienes obtuvieron preseas de bronce en estilo Greco.

Sergio Iván Ontiveros Rivas logró avanzar a las semifinales en la categoría Infantil 44 kilogramos después de conseguir dos victorias consecutivas por toque. Durante la pelea semifinal, enfrentó al representante de Tamaulipas, en un combate donde mostró técnica y determinación, sin embargo no consiguio obtener su pase a la final.

El joven luchador expresó su emoción por obtener su primera medalla en una Olimpiada Nacional.

“La verdad significa mucho porque me esforcé demasiado para lograr esta medalla y me siento muy contento”, señaló Ontiveros.

Por su parte, Maximiliano Urías Guerrero también aportó una medalla de bronce para Sinaloa en la categoría Infantil 38 kilogramos, estilo Greco. El sinaloense manifestó sentirse orgulloso por conseguir su primera presea nacional.

“La verdad me siento muy orgulloso de ganar este logro, porque es mi primera medalla. El siguiente año vamos a ir por más, esperemos la de oro”, comentó.

El luchador reconoció que el combate decisivo estuvo marcado por la presión y los nervios, pero afirmó que dio su máximo esfuerzo sobre el colchón.