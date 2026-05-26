Suspenden clases en 4 municipios de Colima tras enfrentamientos y bloqueos carreteros

Suspensión de clases imagen de apoyo

Las escuelas de Tecomán, Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán suspendieron actividades presenciales este martes luego de los hechos violentos registrados durante el lunes en distintos puntos de Colima, informó la gobernadora Indira Vizcaíno.

La mandataria estatal explicó que las clases se realizarán de manera virtual debido a las complicaciones en la circulación carretera provocadas por los operativos de seguridad y los bloqueos registrados principalmente en Tecomán.

“Dados los hechos ocurridos en algunos puntos de Tecomán, que han complicado la circulación carretera, por un operativo en curso en dicho municipio, he tomado la decisión de que el día de mañana las clases se lleven a cabo en la modalidad virtual”, publicó en redes sociales.

La medida también fue aplicada en Manzanillo, Armería e Ixtlahuacán. De acuerdo con la gobernadora, las autoridades educativas comenzaron a notificar a las comunidades escolares desde la noche del lunes.

Los hechos de violencia comenzaron en la comunidad de Caleras, en Tecomán, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaban labores de investigación y fueron atacados por hombres armados. La agresión desató un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y autoridades ministeriales.

Durante las acciones de seguridad se reportaron enfrentamientos armados, además de vehículos incendiados sobre la autopista Colima-Guadalajara y en zonas de Armería y Cerro de Ortega, cerca de los límites con Michoacán.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el saldo preliminar fue de dos presuntos agresores abatidos y dos agentes de la Fiscalía lesionados, uno de ellos de gravedad.

Además, las autoridades confirmaron la detención de un ciudadano estadounidense que cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos. También fueron aseguradas armas largas, armas cortas, granadas, droga y un vehículo blindado de fabricación artesanal.

Medios locales reportaron que los bloqueos y hechos violentos continuaron durante parte de la noche en comunidades como Cofradía de Juárez y Rincón de López, en Armería.

Hasta el momento, el gobierno estatal señaló que la suspensión presencial aplica únicamente para este martes, mientras continúan los operativos de seguridad en la región.