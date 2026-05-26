El centro histórico de Mexicali es un lugar donde el pasado y presente se fusionan, desde la modernidad de la chinesca con sus letreros luminosos, hasta los murales y edificios retro que adornan sus calles. Cada rincón ofrece una experiencia única que permite conocer un poco de la historia, la cultura y la identidad de la ciudad.

Mexicali es una de las ciudades más jóvenes de México, se fundó en 1903, hogar de una de las comunidades chinas más grandes del país, quienes llegaron en esa década a la región atraídos por las oportunidades agrícolas de la Colorado River Land Company.

Aunque era una poderosa empresa estadounidense que poseía la mayor parte de las tierras agrícolas del Valle de Mexicali entre 1902 y 1946, operaba de forma oficial como una compañía mexicana.

Con el paso del tiempo, la comunidad china estableció la Chinesca (en el Centro Histórico de Mexicali) un barrio que se convirtió en el corazón de su vida social y cultural. En la actualidad, algunos de los edificios evocan los años 50 y 60s, los restaurantes y tiendas mantienen vivas las tradiciones culinarias y comerciales de sus antepasados, un ejemplo vivo de cómo el pasado y el presente conviven en armonía.

La historia de Mexicali a través de su centro histórico

Pero el Centro Histórico de Mexicali alberga algo todavía más sorprendente, apartado del calor y el bullicio de la vida diaria, otro barrio, uno subterráneo (construido por la comunidad china) que guarda historias de migración, comercio y noches clandestinas.

Los túneles ocultos sobreviven como vestigios de un pasado que se resiste al olvido, aún se desconoce la razón de su construcción, pero existen dos teorías, la primera, para resguardarse del calor y la segunda, porque querían tranquilidad; quienes los recorren pueden viajar a través del tiempo para conocer parte de su cultura y cómo vivían, cómo dormían y cómo se divertían.

La historia de Mexicali a través de su centro histórico (Sergio Caro)

En el exterior destaca el Callejón de la Chinesca, que hace sentir a cualquiera como si estuviera en el gigante asiático, combina arte, historia y vida urbana; ahí sobresalen los característicos letreros luminosos de tonos vibrantes, en orientación vertical, muchos de ellos con símbolos de buena suerte, que dan vida al corazón del barrio chino de Mexicali.

La historia de Mexicali a través de su centro histórico (Sergio Caro)

Además de la Chinesca y sus pasadizos subterráneos, de los que emana un olor característico a humedad que rememora la nostalgia de lo antiguo, los visitantes también pueden recorrer otros emblemáticos sitios del centro de la capital bajacaliforniana.

Uno de ellos es el Cinema Curto, un edificio histórico construido en 1946 que originalmente fue el primer cine con clima de Mexicali, actualmente luce bastante retro y continúa proyectando películas diariamente. Además, alberga una veintena de lugares que ofrecen una amplia oferta gastronómica de la región.

La historia de Mexicali a través de su centro histórico

Un poco más moderna, pero con un toque de los 50’s es “La última del Desierto” una refresquería temática ubicada frente a la Catedral, con detalles y sabores que transportan a otra época.

La historia de Mexicali a través de su centro histórico

Desde el 2025 en la zona gobierna el Cocinero Chino, ubicado en la entrada de la Chinesca, se trata de una estatua de una persona china (de 23 metros de altura) que sostiene una caja de comida china como homenaje a dicha gastronomía, que se ha consolidado como un referente cultural mexicalense.

La historia de Mexicali a través de su centro histórico

Recorrer el centro histórico de Mexicali es un viaje en el tiempo, sus calles no solo cuentan historias de cultura y tradición, sino que también conservan edificios que parecen detenidos en los años 50 y 60, recordando la época dorada de la ciudad.