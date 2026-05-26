Margarita González hace llamado a la unidad para consolidar la paz y transformación de Morelos

Margarita González

La gobernadora Margarita González Saravia llamó a las y los morelenses a mantenerse unidos para avanzar en la construcción de paz y consolidar la transformación de la entidad, al reiterar que su administración trabaja con compromiso, responsabilidad, cercanía con la ciudadanía y apego a la ley.

Asimismo, afirmó que, ante campañas de desinformación y señalamientos recientes, su gobierno mantiene una postura firme, transparente y cercana a la gente, privilegiando el trabajo en territorio y la atención directa en las comunidades.“Soy una mujer que ha luchado toda su vida por el pueblo y lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi gobierno, trabajo mata grilla”, expresó.Finalmente, la mandataria estatal destacó que existe coordinación permanente con el Gobierno de México para fortalecer las estrategias orientadas a recuperar la seguridad y tranquilidad en Morelos, además de convocar a la población a sumar esfuerzos para seguir construyendo bienestar, estabilidad y paz social en el estado.