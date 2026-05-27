Andrés Manuel López Beltrán va por distrito en Tabasco; “estoy en la política porque tengo la vocación de ayudar al pueblo”

Andrés Manuel López Beltrán decidió contender por un puesto de elección popular en su estado natal, ya que “estoy en la política porque tengo la vocación de ayudar al pueblo, de trabajar por y para el pueblo”.

“Nací y viví en Villahermosa; decidí hacer política en el estado cuna de nuestro movimiento. Tabasco es un estado encaminado a la cuarta transformación y necesita el apoyo de la Federación.

“Siempre tuve contacto con Tabasco. Aunque viví en la Ciudad de México, nunca me desarraigué; siempre vine a mi negocio y mi rancho por lo menos una vez al mes. Conozco bien el Distrito VI, además fui delegado en Tabasco en la fundación de Morena”, rememoró durante una entrevista televisiva.

Respecto a la ruta de acción que planea seguir, López Beltrán adelantó que al tratarse de un territorio rural “puedo ganar caminando, pero caminando el Distrito VI casa por casa, a ras de suelo, con menos escritorio y más territorio. Este es el trabajo que ha marcado mi carrera, pocas entrevistas y muchos kilómetros recorridos, muchas manos estrechadas y muchos domicilios visitados”.

Al ser cuestionado sobre las ventajas que podría tener por ser hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, atajó: “Vengo a competir y a trabajar por el Distrito VI, aquí no hay nada dado, ni heredado. Me someteré al escrutinio de la gente y estoy dispuesto a trabajar en el territorio y a ponerme a consideración de la gente.

Andrés Manuel López Beltrán emite su voto en el Consejo Nacional de Morena

“El método de selección de candidatos de Morena garantiza que quien resulte el candidato o la candidata sea la mejor opción para la ciudadanía: si hay alguien con mayores posibilidades que yo, adelante. Nosotros apoyaríamos esa candidatura”, acotó.

Recordó que lleva 15 años haciendo política y que ésta es la primera vez que aspira a ser candidato a un puesto de elección popular, ya que tenía un acuerdo con su padre de no participar en elecciones mientras aquél estuviera activamente en política.

“Le avisé a mi padre de mi decisión y él está de acuerdo y feliz de que lo haga en Tabasco. Contenderé en igualdad de condiciones con los demás compañeros y compañeras”.

En caso de ser favorecido por las encuestas, López Beltrán adelantó que construirá una agenda legislativa “recabando los sentimientos y las necesidades de la gente”.

El primer tema -reflexionó- será buscar un mayor presupuesto para el distrito, pues la mayor parte tiene zonas inundables, así que parte de la plataforma que presentaré estará orientada a atender este fenómeno.

“Otro asunto de interés será el cobro de la energía eléctrica. He atestiguado que zonas del norte del país, que no producen energía eléctrica, como sí lo hace el Sureste, tienen tarifas preferenciales y nosotros, que la producimos, no tenemos tarifas preferenciales. Es justo pedirle a la Comisión Federal de Electricidad tarifas preferenciales”.

Interrogado sobre los constantes ataques mediáticos hacia él y su familia, López Beltrán aseveró que al carecer de sustento no han hecho más que fortalecerlo.

“Estar en política es una decisión que tomé. La política ha sido siempre parte de mi vida. Nacimos en el movimiento, nacimos en la oposición. Hemos recibido ataques toda la vida, como familia y en lo personal.

“Los ataques los tomamos de quienes vienen; son ataques siempre infundados y tienen su razón de ser en que somos quienes somos. Quienes nos atacan nunca aportan pruebas, los hemos emplazado varias veces a mostrarlas y nunca lo han hecho”, finalizó.