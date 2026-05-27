SSP Puebla fortalece atención a mujeres; más de 11 mil servicios brindados en 2026

Impulsa SSP atención especializada y capacitación para protección de las poblanas UDAIM

En el marco del Día Naranja, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que, durante el primer cuatrimestre de 2026, reforzó las acciones de atención, acompañamiento y prevención de violencia contra mujeres en todo el estado, mediante la operación de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM).

De acuerdo con la dependencia, entre enero y abril se otorgaron 11,138 servicios dirigidos a mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Entre las acciones realizadas destacan 4,763 seguimientos jurídicos, 323 traslados de víctimas, 163 acompañamientos especializados y la emisión de 45 órdenes de protección.

Además, personal de la UDAIM formalizó 128 denuncias ante el Ministerio Público, llevó a cabo 149 recorridos preventivos, además de 20 operativos informativos enfocados en orientar a la población sobre cómo detectar y actuar ante situaciones de violencia.

Impulsa SSP atención especializada y capacitación para protección de las poblanas UDAIM

La SSP también señaló que tambien se reforzaron las estrategias de proximidad social y capacitación comunitaria. Como parte de estas actividades se impartieron 133 talleres, se desarrollaron 49 acciones de acercamiento ciudadano y se realizaron tres foros de diálogo en los que participaron 22,690 personas de sectores educativos, empresariales y gubernamentales.

En paralelo, el gobierno estatal impulsó la creación de unidades de atención inmediata en 75 municipios de Puebla, mientras que en 176 demarcaciones se promovió la capacitación de servidores públicos mediante el programa “Fortalecimiento de Unidades Especializadas”, enfocado en mejorar la atención a casos de violencia de género.

La administración estatal afirmó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y sus familias en los 217 municipios de la entidad.