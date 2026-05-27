Tamaulipas se consolida como destino estratégico para la inversión europea

Tamaulipas - Unión Europea

En el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, indicó que el acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la relación comercial y de cooperación con el continente europeo, particularmente la entidad, considera que cuenta con un alto potencial industrial y logístico en sectores clave como energías limpias, movilidad, farmacéutica y digitalización.

Cantú Deándar destacó que la entidad ha fortalecido su vínculo con Europa, en la actualidad esta relación se refleja en la participación de 89 empresas provenientes de 10 países de la Unión Europea, con una inversión acumulada superior a los 12 mil millones de dólares.

La funcionaria estatal informó que Europa aporta el 16 por ciento de la inversión extranjera directa que recibe la entidad, con una participación destacada de países como Alemania y Francia, pues consideran que existe confianza internacional en la ubicación estratégica, infraestructura logística y capacidad industrial del estado.

La secretaria de Economía señaló que la relación comercial ha sido impulsada mediante acciones de cooperación directa, como la visita de una comisión integrada por 18 embajadoras, embajadores y representantes oficiales de la Unión Europea, quienes sostuvieron reuniones con autoridades estatales para identificar oportunidades de inversión y colaboración en áreas como energía, medio ambiente, comercio, recursos hidráulicos, educación, seguridad y desarrollo económico.

“Por su conectividad estratégica hacia Norteamérica, infraestructura y capacidad logística, Tamaulipas se posiciona como una plataforma industrial clave para atraer nuevas inversiones y participar activamente en esta nueva etapa de cooperación económica entre México y Europa”, concluyó Cantú Deándar.

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