Nuevas unidades del Tuzobús inician operaciones el 1 de junio

Tuzobús

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, ha anunciado que para reforzar el sistema de transporte en la Zona Metropolitana de Pachuca, a partir del primero de junio van a comenzar a operar nuevas unidades del sistema de transporte masivo Tuzobús. Además, el mandatario estatal explicó que también se va a llevar a cabo una revisión a detalle de todas las unidades de transporte público para que sea posible garantizar que cuenten con su seguro vigente. De está manera será posible proteger tanto a los operadores del servicio como a las personas usuarias.

Con el aumento del número de Tuzobús, el parque vehicular va a contar con 80 autobuses y también con 60 unidades alimentadoras. Hoy en día, los vehículos ya se encuentran listos para operar y con los conductores se está trabajando en el proceso de adecuación, quienes como parte del esquema de operación de las unidades contarán con el beneficio de seguridad social.

En esta misma idea y después del anuncio, una serie de habitantes de Pachuca se organizó para convocar a una manifestarán con la que hacer presentes sus molestias en relación del sistema de transporte actual. Entre las quejas no sólo se encuentra el tema de los recientes accidentes viales, si no también cuestiones de saturación y retrasos.

Por ello, por medio de las redes sociales pidieron la participación de las persona que dependen del servicio de Tuzobús, al igual que de trabajadores, estudiantes y público en general que se enfrentan a este tipo de problemáticas en su día a día.

Ante esto, Menchaca Salazar enfatizó en que la seguridad vial no depende únicamente de una buena de la infraestructura y de la obra pública, sino que también es necesaria la decisión individual de cuidarse. El gobernador explicó que detener un autobús de Tuzobús ante una eventualidad no es una tarea sencilla.