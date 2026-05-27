“Cero tolerancia a la corrupción e impunidad en Morelos”; Fernando Blumenkron

Primer Informe Semestral de Gestión, Fernando Blumenkron

Durante su Primer Informe Semestral de Gestión, el Fiscal General Fernando Blumenkron Escobar reafirmó su compromiso de combatir la impunidad y trabajar para que la justicia sea efectiva, empática, humana y confiable.

“Nos enfocaremos en que todas las personas trabajadoras de la Fiscalía entren en esta dinámica con cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad” afirmó Blumenkron Escobar.

Como parte de los resultados, las fiscalías regionales, registraron en conjunto mil 492 carpetas con detenidos, de las cuales mil 108 fueron judicializadas, lo que representa un número importante de casos que avanzó hacia los tribunales.

Además, se gestionaron órdenes de cateo y aprehensión en las tres regiones: Metropolitana 154 órdenes de aprehensión y 118 cateos, Oriente 117 de aprehensión y 79 cateos; y Sur Poniente 72 de aprehensión y 61 cateos.

Asimismo, brindó más de 4 mil asesorías jurídicas, acompañó a las personas en más de 3 mil seguimientos, desahogó casi 5 mil audiencias penales y promovió más de mil 500 actos de investigación. Mientras que en materia de justicia familiar se desahogaron cerca de 14 mil audiencias y se realizaron más de 36 mil notificaciones, realizando mil 374 intervenciones de acompañamiento psicosocial, como parte de la contención, escucha y apoyo emocional.

Delitos contra las mujeres

Todo caso de feminicidio se investiga bajo este protocolo con perspectiva de género. Durante el periodo se iniciaron 111 carpetas de investigación, quedando finalmente 18 feminicidios y 19 en grado de tentativa, obteniendo cinco sentencias condenatorias.

Desaparición de personas

La fiscalía especializada registró 356 carpetas que involucraron a 378 víctimas, de las cuales 300 fueron localizadas, alcanzando una efectividad del 79%. El Protocolo Alba alcanzó una efectividad del 86%, con 18 mujeres y niñas localizadas de 21 alertas emitidas, mientras que la Alerta Amber registró una efectividad del 83 por ciento, con 15 localizaciones de 18 activaciones.

Referente a delitos de alto impacto la Fiscalía inició 252 carpetas por secuestro y extorsión, ejecutó 52 órdenes de cateo y logró la detención de 135 personas imputadas, obteniendo 103 autos de vinculación a proceso y 19 sentencias condenatorias, con penas de hasta 150 años de prisión por secuestro, destacando el rescate con vida de un niño de cinco años privado de su libertad y la desarticulación de células delictivas.

Por su parte, la Coordinación de Servicios Periciales emitió 33 mil 592 dictámenes periciales y realizó 8 mil 445 intervenciones en materia de identificación humana.

Blumenkron Escobar resaltó que en octubre, más de 10 mil 700 personas se acercaron a la Fiscalía y que cada uno de los casos fue atendido con respeto, sensibilidad y responsabilidad.

Por otro lado, a través de la denuncia digital se iniciaron 274 denuncias en línea, por robo simple, fraude y amenazas, ampliando la posibilidad de denunciar hasta 19 tipos de delitos sin necesidad de trasladarse a las instalaciones.

Además se formalizaron ocho convenios de colaboración con instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Tribunal Electoral, el Sistema DIF, el Instituto Morelense Electoral y la cadena comercial Oxxo.

Capacitación del personal

Como parte de la profesionalización del personal, a través del Instituto de Procuración de Justicia (IPJ) se impartieron cursos de formación para 20 agentes de Investigación Criminal, con mil horas de capacitación.

El Centro de Evaluación y Control de Confianza realizó mil 680 evaluaciones, con una tasa de aprobación cercana al 90 por ciento, y de 228 postulantes al servicio profesional de carrera, 65 lograron ingresar, evidenciando un proceso de selección riguroso, para contar con personal mejor capacitado para responder de manera efectiva a las necesidades de justicia de la sociedad.

“Una Fiscalía que rinde cuentas, se abre al escrutinio público y somete a mecanismos de control, es una institución que genera confianza y actúa con responsabilidad frente a la sociedad” indicó.

De la misma manera, la Visitaduría General realizó 4 mil 189 recorridos de supervisión, brindó 774 atenciones ciudadanas, aplicó 668 encuestas de satisfacción y registró 176 quejas, que derivaron en 23 sanciones y 38 procedimientos en curso.

En cuanto al ejercicio de recursos, se asignó a la Fiscalía General un presupuesto total de mil 68 millones 81 mil 543 pesos, administrados bajo criterios de eficiencia, legalidad y transparencia.

Como parte de la transparencia, la interacción con la ciudadanía es importante, reflejado a través de los más de 63 millones de visualizaciones en la cuenta oficial de Facebook, más de un millón en Tiktok y más de 274 mil 389 en Instagram.

Estas acciones se realizaron en colaboración con más de 40 colectivos y grupos ciudadanos, de diferentes ámbitos, familias buscadoras de personas desaparecidas, organizaciones feministas, colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+, asociaciones de abogados penalistas, defensores de los derechos de los animales, transportistas y jubilados del sector público, entre otros.

Finalizó expresando que estos resultados son el reflejo del trabajo de cientos de personas servidoras públicas que día a día hacen posible que la justicia llegue a quienes más la necesitan.

“Por ellas, por sus familias y por la ciudadanía, debemos seguir actuando con un enfoque humano y empático, donde el acceso a la justicia sea una realidad cotidiana para todas y todos”, externó.