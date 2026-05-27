Ponen en marcha programas de regularización vehicular del SATES Sinaloa

SATES

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) anunció que a partir de hoy y hasta el viernes 29 de mayo estarán vigentes diversos estímulos fiscales y programas de regularización vehicular autorizados por el gobierno estatal, con el propósito de apoyar la economía de la población y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

El SATES reveló que durante estos tres días se aplicarán los siguientes beneficios:

75 por ciento de descuento en Multas, Honorarios y Gastos (MHG) en el pago de calcomanía y canje de placas.

75 por ciento de descuento en Multas, Honorarios y Gastos del pago de refrendo anual de concesión de permisos del servicio público.

Asimismo, la dependencia estatal informó que estarán disponibles los siguientes programas especiales de regularización:

• Programa de Baja Definitiva de Vehículos en Desuso

Dirigido a propietarios de unidades que ya no circulan o se encuentran fuera de servicio, permitiendo regularizar su situación mediante un pago único de 3 mil 237 pesos.

• Programa “Ponte al corriente”

Aplicable para vehículos modelos 2018 y anteriores, mediante el cual los contribuyentes pueden ponerse al día realizando un pago único de 6 mil pesos.

El SATES invita a las y los contribuyentes a aprovechar estos beneficios acudiendo a las oficinas de recaudación, colecturías y módulos disponibles en todo el estado, o bien consultando información adicional a través de los canales oficiales del organismo.

El gobierno estatal aseguró que con el SATES refrendan su compromiso de brindar facilidades que permitan a la ciudadanía regularizar su situación vehicular de manera accesible y ordenada.

La Crónica de Hoy 2026