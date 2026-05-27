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Hasta el viernes 29 de mayo estarán vigentes diversos estímulos fiscales y programas de regularización vehicular autorizados por el gobierno estatal

Ponen en marcha programas de regularización vehicular del SATES Sinaloa

Por Giovanna Morales Gómez
SATES

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) anunció que a partir de hoy y hasta el viernes 29 de mayo estarán vigentes diversos estímulos fiscales y programas de regularización vehicular autorizados por el gobierno estatal, con el propósito de apoyar la economía de la población y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones.

El SATES reveló que durante estos tres días se aplicarán los siguientes beneficios:

  • 75 por ciento de descuento en Multas, Honorarios y Gastos (MHG) en el pago de calcomanía y canje de placas.
  • 75 por ciento de descuento en Multas, Honorarios y Gastos del pago de refrendo anual de concesión de permisos del servicio público.

Asimismo, la dependencia estatal informó que estarán disponibles los siguientes programas especiales de regularización:

• Programa de Baja Definitiva de Vehículos en Desuso

Dirigido a propietarios de unidades que ya no circulan o se encuentran fuera de servicio, permitiendo regularizar su situación mediante un pago único de 3 mil 237 pesos.

• Programa “Ponte al corriente”

Aplicable para vehículos modelos 2018 y anteriores, mediante el cual los contribuyentes pueden ponerse al día realizando un pago único de 6 mil pesos.

El SATES invita a las y los contribuyentes a aprovechar estos beneficios acudiendo a las oficinas de recaudación, colecturías y módulos disponibles en todo el estado, o bien consultando información adicional a través de los canales oficiales del organismo.

El gobierno estatal aseguró que con el SATES refrendan su compromiso de brindar facilidades que permitan a la ciudadanía regularizar su situación vehicular de manera accesible y ordenada.

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