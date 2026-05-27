Impulsan liderazgo juvenil en Sinaloa

Liderazgo y Agenda 2030 en Sinaloa

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES) realizó la conferencia “Liderazgo y Agenda 2030” en el Auditorio Municipal “27 de Febrero” del municipio de Salvador Alvarado, donde participaron más de 500 jóvenes.

La SEBIDES explicó que la actividad tuvo como propósito impulsar el liderazgo juvenil y promover la participación activa de las y los jóvenes en el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, fomentando la construcción de comunidades más sostenibles, participativas e incluyentes.

El evento inició con el mensaje de bienvenida de la presidenta municipal, Lupita López González, quien enfatizó la importancia de abrir espacios de formación y participación para las juventudes, reconociendo su papel como agentes de cambio en la transformación social. La actividad se coordinó con la directora de Juventud de Salvador Alvarado, Paloma Casal.

Por otro lado, el director general del Instituto Sinaloense de la Juventud, Saúl Gerardo Meza López, presentó la exposición de motivos, señalando la importancia de impulsar acciones y proyectos que permitan a las y los jóvenes involucrarse en temas de liderazgo, desarrollo sostenible y transformación social.

Adicionalmente, el Coordinador de Juventudes 2030, Christian José Rodríguez Beltrán, contó experiencias, reflexiones y herramientas enfocadas en el liderazgo con propósito y la toma de decisiones en momentos de reto, motivando a las juventudes a involucrarse activamente en la transformación positiva de sus comunidades.

“Hoy realizamos esta conferencia para que las y los jóvenes recuerden que sí tienen el poder de transformar su entorno. Nunca dejen de prepararse, participar y creer en sus ideas, porque su liderazgo es clave para construir un mejor futuro para Sinaloa”, declaró Rodríguez Beltrán.

Asimismo, durante la conferencia participaron ganadoras y ganadores de la tercera generación de Juventudes 2030, quienes compartieron sus testimonios, experiencias y proyectos de impacto social, motivando a las y los asistentes a involucrarse activamente en iniciativas que generen transformación positiva en sus comunidades.

Durante la actividad, la SEBIDES invitó a las y los jóvenes asistentes a convertirse en líderes comprometidos con su entorno, promoviendo iniciativas sociales, ambientales y comunitarias alineadas a la Agenda 2030.

La Crónica de Hoy 2026