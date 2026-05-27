Jubilan a 10 caninos de la Unidad K9 de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato

Caninos jubilados en Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia de jubilación de 10 caninos de la Unidad K9 de la Secretaría de Seguridad y Paz, como reconocimiento del gobierno estatal al trabajo, la disciplina y lealtad de binomios que durante años contribuyeron a proteger a la población.

El gobierno estatal mencionó que Aldo, Batu, Billy, Blade, Bomber, Fonsi, Golwen, Peggy, Teo y Sony, son los primeros 10 caninos que hoy se jubilan, tras cumplir 7 años de servicio.

“Hoy honramos a estos 10 grandes elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz. Diez integrantes disciplinados y leales que, durante años, caminaron junto a sus manejadores en una misión tan noble como exigente: proteger a las familias guanajuatenses. Y no son solamente nombres. Son historias vivas. Son ejemplo de entrega absoluta por la seguridad de nuestro estado. Cada uno de ellos formó parte de un binomio inseparable, donde la confianza no se explicaba con palabras, sino con miradas, con señales, con esa conexión única que sólo se construye con el tiempo, el trabajo y un profundo cariño”, declaró García Muñoz Ledo.

La mandataria estatal destacó que, durante siete años de servicio, estos extraordinarios caninos participaron en cientos de acciones como la detección de narcóticos, armas, dinero, explosivos y labores de búsqueda. Destacan más de 2 mil 734 operativos desplegados, 23 armas de fuego aseguradas, y más de 67 mil 800 dosis de sustancias ilícitas que fueron retiradas de las calles.

“Junto a ellos, quiero hacer un reconocimiento muy especial a sus manejadores. A ustedes, gracias. Gracias por construir ese vínculo que va más allá del entrenamiento. Por confiar, por acompañar, y también por cuidar a cada una de las familias de Guanajuato”, expresó Libia Dennise.

García Muñoz Ledo puntualizó que los manejadores comienza una nueva etapa, ya no como equipo operativo, sino como familia porque irán a vivirse con ellos.

Asimismo, la gobernadora agradeció a la Embajada de los Estados Unidos de América por su aportación y colaboración permanente, al brindarles los 10 caninos.

La Unidad Canina K9 nació en 2019, cuando la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos en México, capacitó y certificó a 10 oficiales y sus caninos para conformar esta división especializada.

Actualmente, Guanajuato cuenta con 32 caninos al servicio de la seguridad pública.

La Crónica de Hoy 2026