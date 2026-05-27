Morelos reduce homicidios 62.8% en año y medio, presume Gobierno federal

Morelos

Morelos apareció entre los estados destacados por el Gabinete de Seguridad federal debido a la disminución en los casos de homicidio doloso registrados en los últimos meses.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la entidad reporta una reducción de 62.8 por ciento en el promedio diario de víctimas de este delito.

De acuerdo con las cifras presentadas, el estado pasó de registrar un promedio de 4.3 homicidios diarios en noviembre de 2024 a 1.6 casos en mayo de 2026.

El funcionario federal explicó que estos resultados están relacionados con los operativos implementados contra generadores de violencia, grupos criminales y redes dedicadas a delitos como la extorsión.

Además, señaló que también se han realizado investigaciones por posibles actos de corrupción y presuntos vínculos de servidores públicos con actividades ilícitas.

Tras la presentación del informe, el Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, destacó el trabajo coordinado que mantiene con las autoridades federales y las instituciones encargadas de la procuración de justicia.

La administración estatal aseguró que continuará la estrategia conjunta con el Gobierno de México para fortalecer las acciones de seguridad en los 36 municipios de la entidad.

En el posicionamiento oficial, el Poder Ejecutivo estatal reiteró que la prioridad es avanzar en la construcción de paz y mantener condiciones de tranquilidad para las familias morelenses.

También afirmó que las acciones de seguridad seguirán realizándose bajo coordinación entre los tres niveles de gobierno, con apego a la ley y fortaleciendo el trabajo institucional.

Las autoridades estatales señalaron que los resultados presentados forman parte de una estrategia permanente para contener la violencia y reducir los delitos de alto impacto en Morelos.