Acuerdos Preliminares de la Asamblea Estatal de la Sección XXII del SNTE-CNTE de Oaxaca

Asamblea Estatal de la Sección XXII del SNTE-CNTE de Oaxaca

Durante la madrugada del 29 de mayo, la Asamblea Estatal de la Sección XXII del SNTE-CNTE de Oaxaca acordó una serie de convenios preliminares entre los que se exige la salida inmediata del secretario de Gobierno del Estado, José de Jesús Romero López.

Asimismo, se ratifica la participación en la jornada de lucha que está teniendo lugar, con el 80% en Oaxaca y el 20% en la Ciudad de México.

En tercer lugar se pide que se fortalezca en un 20% de la participación sindical en la Ciudad de México y en cuarto lugar que se implemente el protocolo de seguridad para los plantonistas.

Además se pide la dotación de accesorios y equipamiento para el servicio médico y de salud y que se informe a las bases movilizadas acerca de los avances de las mesas de trabajo.

En séptimo lugar se encuentra una petición de posicionamiento político del MDTEO, en la actividad política de Claudia Sheinbaum, el 30 de mayo.

PRONUNCIAMIENTOS:

1. Contra el director general del IEEPO, Emilio Montero Pérez.

Desconocimiento de Abel Leyva Gandarillas, oficial mayor.

PLAN DE ACCIÓN.

Desde las 11:00 HRS, en torno a la instalación de la Mesa de negociación tripartita, en la Ciudad de México:

1. Liberación de la caseta de Huitzo. Mixteca y cañada.

2. Caseta de Barranca Larga, Región de la Costa.

3. Almacen de Pemex, Istmo, Sierra y Tuxtepec.

4. Aeropuerto internacional, Valles Centrales.