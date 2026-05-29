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Autoridades federales aseguraron más de un millón de litros de presunto combustible ilícito durante un cateo realizado en un predio del municipio de Cadereyta, Nuevo León

Aseguran más de un millón de litros de presunto huachicol en Cadereyta, Nuevo León

Por Tamara Ramírez Villegas
Huachicol (Francisco Guasc/EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el operativo se llevó a cabo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble presuntamente utilizado para almacenar hidrocarburos de procedencia ilegal.

El cateo se realizó sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez y fue encabezado por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, además de 400 mil litros de un líquido color negro y amarillo, cuya composición será analizada por peritos.

En el sitio también fueron asegurados tractocamiones, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, motobombas, montacargas, plantas de luz con remolque y un remolque de plataforma, entre otros objetos presuntamente relacionados con el almacenamiento y traslado de combustible.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo supervisión del Ministerio Público Federal.

La FGR señaló que tanto el inmueble como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el origen del combustible e identificar a los posibles responsables.

El aseguramiento ocurre en medio de los operativos federales para combatir el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, conocido como “huachicol”, una actividad vinculada en distintos casos con redes del crimen organizado.

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