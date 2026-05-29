Aseguran más de un millón de litros de presunto huachicol en Cadereyta, Nuevo León

Huachicol (Francisco Guasc/EFE)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el operativo se llevó a cabo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble presuntamente utilizado para almacenar hidrocarburos de procedencia ilegal.

El cateo se realizó sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez y fue encabezado por personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron aproximadamente 671 mil litros de posible hidrocarburo, además de 400 mil litros de un líquido color negro y amarillo, cuya composición será analizada por peritos.

En el sitio también fueron asegurados tractocamiones, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, motobombas, montacargas, plantas de luz con remolque y un remolque de plataforma, entre otros objetos presuntamente relacionados con el almacenamiento y traslado de combustible.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo supervisión del Ministerio Público Federal.

La FGR señaló que tanto el inmueble como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el origen del combustible e identificar a los posibles responsables.

El aseguramiento ocurre en medio de los operativos federales para combatir el robo y almacenamiento ilegal de hidrocarburos, conocido como “huachicol”, una actividad vinculada en distintos casos con redes del crimen organizado.