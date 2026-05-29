Ecatepec realizará jornada de canje de juguetes bélicos por didácticos

El Gobierno del Estado de México y autoridades de Ecatepec anunciaron la realización del programa “Canje de Armas 2026” y la Feria de Prevención Social del Delito y la Delincuencia, actividades que buscan fomentar una cultura de paz entre niñas, niños y familias del municipio.

Como parte de la jornada, las autoridades invitaron a la población a intercambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos, con el objetivo de promover valores como la convivencia, la creatividad y el aprendizaje desde la infancia.

“Un pequeño cambio puede sembrar grandes valores”, señala la convocatoria difundida por las autoridades estatales y municipales.

La actividad se llevará a cabo el próximo 1 de junio en la Explanada Municipal de Ecatepec, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

De acuerdo con la información oficial, el programa busca sensibilizar sobre la importancia de prevenir la violencia y fomentar entornos más seguros para niñas y niños mediante actividades enfocadas en la cultura de paz.

Ecatepec realizará jornada de canje de juguetes bélicos por didácticos

La campaña forma parte de las estrategias impulsadas por la Secretaría de Seguridad del Estado de México para fortalecer la prevención social del delito y promover acciones comunitarias dirigidas a la infancia.

En la convocatoria también se destaca el mensaje “Con el juego construimos paz”, acompañado de actividades dirigidas a menores de edad y familias asistentes.

Autoridades estatales han señalado en distintas ocasiones que este tipo de programas buscan reducir la normalización de la violencia desde edades tempranas y promover herramientas educativas y recreativas entre la población infantil.

Además del canje de juguetes, la Feria de Prevención Social del Delito incluirá actividades de convivencia y orientación ciudadana relacionadas con seguridad y prevención.

El Gobierno del Estado de México reiteró el llamado a las familias de Ecatepec para participar en esta jornada y contribuir a fortalecer valores de respeto, convivencia y paz dentro de las comunidades.