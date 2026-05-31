Américo Villarreal destaca que Tamaulipas vive uno de los mejores indicadores de seguridad en más de una década

Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que la entidad vive uno de sus periodos de mayor estabilidad y recuperación de la seguridad en más de una década, resultado de una estrategia permanente basada en la coordinación institucional, la atención a las causas de la violencia y la participación social.

Al destacar una reducción de 82 por ciento en homicidios dolosos y una disminución sostenida de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y robo, señaló que Tamaulipas cuenta además con el reconocimiento de organismos internacionales que ubican al estado entre las entidades del país con mayores avances en materia de seguridad.

Señaló que los resultados alcanzados son producto de una estrategia permanente basada en la coordinación institucional, la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de las capacidades de seguridad y la participación de la sociedad en la construcción de entornos más seguros. “Vamos a seguir construyendo la paz”, comprometió.

El gobernador explicó que la estrategia de seguridad impulsada en Tamaulipas se desarrolla bajo el modelo de las Mesas de Construcción de Paz, en coordinación con el Gobierno de México, las Fuerzas Armadas, las fiscalías y las instituciones estatales.

Precisó que este esquema se sustenta en cuatro ejes fundamentales: atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, desarrollo de capacidades de inteligencia y coordinación institucional.

Villarreal Anaya destacó que la atención a las causas constituye el componente más importante de esta estrategia, mediante acciones orientadas a reducir desigualdades, fortalecer el tejido social, ampliar oportunidades de desarrollo y recuperar espacios comunitarios.

El gobernador presumió que Tamaulipas mantiene una tendencia consistente de reducción en delitos de alto impacto. “Basta decir que desde 2016 al 2026, en el caso de los homicidios dolosos en Tamaulipas, han caído un 82 por ciento”. Recordó que cuando inició su administración el promedio era de 4.3 homicidios diarios y actualmente la cifra se ubica en 0.6 casos por día.

“Nunca he dicho que la seguridad haya sido ya un asunto acotado, sino es de una permanente permanencia y trabajo para estarlo regulando y tendiendo a esta tendencia de disminución”. El mandatario agregó que delitos como secuestro, extorsión y robo también registran reducciones importantes derivadas del fortalecimiento de las tareas de inteligencia, investigación y coordinación operativa.

Asimismo, destacó el papel de herramientas como el 911, el 089 y la Fiscalía Digital para facilitar la denuncia ciudadana y fortalecer la respuesta institucional.

También abordó uno de los temas más sensibles para la sociedad tamaulipeca: la atención a víctimas de la violencia y el acompañamiento a familias que buscan a personas desaparecidas.

Explicó que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con fiscalías, instituciones de seguridad y colectivos de búsqueda para apoyar las tareas de localización e identificación de personas desaparecidas, así como para fortalecer los procedimientos técnicos y científicos que permitan brindar certeza a las familias.

“No tenemos ahora sitios activos en donde digamos que hay condiciones de exterminio o de fosas clandestinas activas. Las que hemos detectado y han detectado los mismos grupos de madres buscadoras principalmente, se ven y se analizan y tienen más tiempo hacia atrás de lo que corresponde a esta administración”, afirmó.

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad regional, el gobernador anunció la próxima puesta en operación de 15 Estaciones Seguras en la frontera tamaulipeca, distribuidas desde Matamoros hasta Nuevo Laredo y equipadas con tecnología, sistemas de comunicación, inteligencia y capacidad de respuesta inmediata.

“Debemos brindar esa oportunidad de seguridad, de tránsito y de tranquilidad a todos los municipios a lo largo y ancho de nuestra frontera de Tamaulipas”, expresó.

En la parte final de la emisión, Villarreal Anaya sostuvo que la construcción de la paz está estrechamente vinculada con los principios del humanismo mexicano, entendido como la obligación de generar igualdad de oportunidades para todas las personas.

Llamó a fortalecer la participación ciudadana como un componente esencial para consolidar los avances alcanzados. “Necesitamos una sociedad participativa y colaborativa”, afirmó.

Al concluir el programa, el gobernador reiteró que la construcción de la paz exige trabajo permanente, coordinación institucional y participación social, y sostuvo que el objetivo de su administración es seguir fortaleciendo las condiciones que permitan a las familias tamaulipecas vivir con mayor tranquilidad, bienestar y oportunidades de desarrollo.