Deslave provocado por lluvias ocasionó afectaciones en zona norte de la ciudad de Veracruz

Afectaciones por lluvias en Veracruz-Boca del Río

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes en la zona conurbada Veracruz–Boca del Río provocaron un deslave en la zona norte del puerto de Veracruz, lo que ocasionó la caída de una barda, daños a un transformador y afectaciones en un estacionamiento de tráileres.

El incidente se registró en las inmediaciones del kilómetro 13.5, cerca del Boulevard Portuario donde el reblandecimiento del terreno derivó en un alud de tierra que impactó una barda perimetral de un estacionamiento de unidades de carga pesada, provocando su colapso.

Además, se reportó que, dentro de las instalaciones en un establecimiento comercial el hundimiento de un contenedor, situación que requirió la intervención de maquinaria pesada para realizar las maniobras de extracción y evitar mayores daños.

Las labores incluyeron el retiro de grandes cantidades de tierra mediante camiones de volteo, que trabajaron en la limpieza de la zona afectada para restablecer las condiciones de seguridad en el lugar.

Debido a estas acciones, elementos de tránsito local implementaron un cierre parcial en el camino de acceso hacia el kilómetro 13.5, con el fin de facilitar las maniobras de remoción del material y prevenir riesgos para los automovilistas que circulan por la zona.

A pesar de la magnitud del deslave y de los daños materiales registrados, las autoridades municipales informaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas,

Las lluvias de las últimas horas han generado diversas afectaciones en distintos puntos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones en áreas susceptibles a deslaves o inundaciones.

La Crónica de Hoy 2026