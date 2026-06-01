Gobierno de Puebla convoca a diferentes sectores laborales a fortalecer la economía estatal

Puebla

La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla, convoca a los sectores productivos, empresariales, sindicales, académicos y laborales a integrar una mesa permanente de diálogo social para fortalecer la estabilidad económica y laboral de la entidad, en el contexto del reparto de utilidades y de los desafíos del desarrollo productivo.

De tal modo que, la dependencia estatal resaltó que impulsará esta acción como trabajo coordinado entre empresas, sindicatos, cámaras empresariales, trabajadoras y trabajadores, universidades, especialistas y autoridades. Explicaron que la iniciativa consiste en construir una agenda común que fortalezca la productividad, el empleo digno y el desarrollo económico sostenible, además de brindar certeza a las inversiones y estabilidad a sectores estratégicos como la industria automotriz y sus cadenas de proveeduría.

Asimismo, detallaron que la mesa abordará temas relacionados con el reparto de utilidades, la productividad, la capacitación, la inversión y la preservación de la armonía entre los factores de la producción. También contarán con la participación de instituciones de educación superior, especialistas en desarrollo económico y representantes vinculados con la Organización Internacional del Trabajo, cuyas aportaciones contribuirán al fortalecimiento del mercado laboral poblano.

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